Grande Fratello, Ambra e Kiko: “Ci siamo scambiati un pegno d’amore”

Grande Fratello: Ambra e Kiko si sono scambiati un pegno d’amore

Prosegue a gonfie vele la relazione tra Ambra Lombardo e Chicco Nalli, nata all’ultima edizione del Grande Fratello. Di recente i due hanno festeggiato insieme il 49esimo compleanno dell’hair stylist. Per l’occasione Kiko ha brindato allo stabilimento di famiglia a Sabaudia in compagnia della fidanzata e dei tre figli avuti dall’ex moglie Tina Cipollari. Pur di star accanto all’esperto di bellezza in un giorno così speciale, Ambra ha fatto i salti mortali: nonostante gli impegni di lavoro ha preso il primo aereo per volare dal suo amore. E gli ha fatto trovare un regalo speciale: ha portato in spiaggia due cannoli siciliani enormi, pesanti almeno due chili ciascuno, pieni di ricotta e con le punte al pistacchio, cioccolato e frutta candita. Ma la vera sorpresa era all’interno dei due dolci, come confidato dalla Professoressa alla rivista Di Più.

Kiko ha festeggiato il suo compleanno con Ambra Lombardo

“Dentro uno di questi cannoli, ho nascosto un regalo. È un segreto. Lo conosciamo solo io e Kiko. Posso dire che si tratta di un pegno d’amore, un regalo che desiderava tanto ricevere. Un giorno, forse, troveremo insieme il coraggio di parlarne. Per ora, però, rimane il nostro segreto d’amore”, ha spiegato Ambra Lombardo alla rivista edita da Cairo Editore. Il rapporto con Chicco Nalli procede a meraviglia e la 33enne ha instaurato un buon rapporto con la madre e i figli del compagno. Nessun legame invece con Tina Cipollari: le due non si sono ancora incontrate.

Ambra Lombardo: nessuna crisi con Chicco Nalli

Nell’ultima intervista Ambra Lombardo ci ha tenuto a precisare che non c’è mai stata alcuna crisi con Kiko dopo la fine del Grande Fratello. Neppure la voglia di lei di rifarsi il seno ha diviso i due, che sono più uniti e affiatati che mai. E Chicco fa il tifo per la sua dolce metà: Ambra ha lasciato il lavoro da insegnante per il mondo dello spettacolo. Nelle scorse settimane la Lombardo ha sostenuto un provino per diventare la nuova conduttrice di Melaverde.