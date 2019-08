Ambra Lombardo del Grande Fratello nuova conduttrice di Melaverde?

Dopo il Grande Fratello 16 la vita di Ambra Lombardo è completamente cambiata. La siciliana ha trovato l’amore accanto a Chicco Nalli e ha ricevuto nuove offerte lavorative nel mondo dello spettacolo. La 33enne ha di recente sostenuto un provino per condurre Melaverde, lo storico programma Mediaset dedicato al cibo e all’ambiente. A confessarlo la diretta interessata, che spera di ottenere il posto per iniziare la sua carriera di conduttrice televisiva. Ambra vuole infatti diventare la versione femminile di Alberto Angela, presentatore che stima molto, e per questo ha deciso di lasciare momentaneamente il mondo della scuola. Prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia insegnava lettere in un liceo di Milano, città dove si è trasferita dopo aver avuto una cocente delusione sentimentale.

Ambra Lombardo: futuro da conduttrice dopo il Grande Fratello

“Sfruttando proprio le mie lauree (una in Scienze dei Beni culturali e l’altra in Archeologia, ndr) sono stata chiamata a fare un provino per condurre Melaverde, lo storico programma di Canale 5. Mi piacerebbe tanto dimostrare le mie competenze in una trasmissione del genere”, ha ammesso Ambra Lombardo al settimanale Di Più Tv. “Ho lasciato il posto da professoressa per puntare dritta al mondo dello spettacolo e non voglio precludermi alcuna possibilità. Poi, se le cose non dovessero andare bene, tornerò nel mondo della scuola. E non sarà una sconfitta, sarà semplicemente riprendere un percorso che ho momentaneamente deciso di sospendere”, ha aggiunto la giovane.

Ambra Lombardo rifatta: presto l’intervento al décolleté

In attesa di scoprire se il provino per Melaverde è stato un successo, Ambra Lombardo è pronta ad entrare in sala operatoria per rifarsi il seno. La modella vuole aumentare il décolleté di una taglia in modo da avere un fisico più armonioso e femminile. Una scelta che inizialmente Kikò non ha approvato ma poi l’hair stylist ha fatto un passo indietro e capito le ragioni della fidanzata. “Kiko fa il tifo per me, sa che sono una donna preparata e si augura che i miei progetti professionali possano andare in porto”, ha assicurato Ambra, che ha intanto conosciuto i figli che il compagno ha avuto dall’ex moglie Tina Cipollari.