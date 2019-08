Ambra Lombardo parla dei figli di Kikò e Tina, poi ammette: “Ci sono rimasta male”

Grande Fratello, Ambra e Kikò stanno ancora insieme: le ultime news sulla coppia

Ambra Lombardo e Kikò Nalli stanno ancora insieme e, seppure non si mostrino sempre insieme sui social, la loro storia procede per il meglio. Non postare foto e video di coppia per un po’ di tempo può allarmare i fan, come è successo già e infatti qualcuno non perde occasione di domandare loro se stanno ancora insieme o meno. Tuttavia la coppia non si perde d’animo e risponde tranquillamente alle curiosità dei fan. Le ultime news su Kikò e Ambra sono giunte dal profilo della professoressa del Grande Fratello 16. La Lombardo ha condiviso un ricordo della Casa con chi la sostiene, un ricordo legato a lei e Kikò al Grande Fratello.

Ambra e Kikò news, la Lombardo parla dei figli di lui: le sue parole

Ma ricordo a parte, qualcuno ha domandato se appunto tra lei e Kikò tutto vada bene. Lei ha risposto di sì e che presto li rivedremo insieme. E tra le tante risposte sul ricordo in questione, c’è stato chi ha colto l’occasione di domandare ad Ambra se ha conosciuto i figli di Kikò e Tina. I ragazzi sono stati anche oggetto di discussione durante il Gf, ma oggi tutto va bene: “Sono ragazzi meravigliosi! Hanno la freschezza e l’allegria di ragazzi e ragionamento da adulti!”. Queste le parole della professoressa sui figli del fidanzato Kikò. Ma tornando al ricordo condiviso, che riguarda un po’ di sudore sulla parte compresa tra il naso e la bocca, Ambra ha fatto una confessione.

Kikò e Ambra dopo il Gf, lei ripensa alla Casa e confessa: “Ci sono rimasta male”

Un fan ha risposto alla sua domanda parlando della “finta” dichiarazione di Kikò nella Casa. Allora Ambra ha ammesso, riguardo quell’episodio: “Ma sapete che quando lui ha detto ‘è uno scherzo!’ ci sono rimasta male?”. Con queste parole, l’ex gieffina ha lasciato chiaramente intendere che da parte sua già si stava smuovendo qualcosa nei confronti di Kikò…