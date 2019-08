Ambra e Kikò traguardo importante: “Favola non dura”, lui si arrabbia

Mesiversario Ambra e Kikò del Grande Fratello: momento speciale per la coppia, ma qualcuno non crede che la storia continuerà

Kikò e Ambra stanno insieme da quattro mesi. Hanno festeggiato questo importante traguardo e hanno voluto condividere la loro gioia con i fan che sempre li seguono su Instagram: dopo l’esperienza al Grande Fratello, sono aumentati a dismisura. Ma anche i detrattori. In un giorno bello come quello del mesiversario, Kikò Nalli ha dovuto controbattere a una utente che non crede che durerà poi molto la sua storia con Ambra Lombardo. Non si è limitato a scrivere un solo messaggio.

Kikò Nalli e Ambra Lombardo: l’hairstylist protegge quello che ha costruito con la sua fidanzata

Su Instagram, Kikò del Gf ha scritto questo: “Averlo detto, averlo fatto. Per i nostri 4 mesi”. Un amore che durerà in eterno? Per qualcuno no: “Kikò, vivi la tua favola, ma non credo che questa favola duri per tutta la vita”; lui ha immediatamente risposto: “Ma sei una maga tu? Va bene, abbiamo anche chi sa le cose senza conoscere. Eh, la gente quanto chiacchiera”. I toni si sono poi alzati e Kikò è dovuto intervenire ancora una volta: “Qui in casa mia le parolacce non le dici, punto”. Altri attacchi dopo quelli ricevuti recentemente.

La dedica d’amore di Ambra Lombardo

Ma Kikò Nalli ha continuato a difendere la sua storia: “È proprio qui che ti sbagli: se tutti noi pensiamo così, nella vita non si fa nulla e fidati che io nella mia vita ho lavorato e fatto le cose senza pensare al domani. E vinco sempre, a differenza di ciò che pensi te”. Ambra Lombardo ha deciso di non intervenire nella polemica – Kikò si è saputo difendere bene – e ha incorniciato questo magico momento con queste parole: “Noi restiamo uniti anche senza toccarci! Tienimi il posto come hai fatto sempre e non solo a tavola! Vivila!”.