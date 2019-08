Grande Fratello, Ambra e Kikò al limite: “Siamo persone, basta cattiverie”

By

Ultime notizie Grande Fratello: Ambra Lombardo e Kikò Nalli contro i detrattori

Anche questa volta è successo. Kikò e Ambra hanno dovuto rispondere agli attacchi di alcuni detrattori. Questa volta l’hairstylist è stato accusato di usare solo frasi copia-e-incolla: non una grande accusa, comunque, ma Ambra Lombardo è satura, non ne può più di chi è sempre pronto a puntare il dito contro ed è quindi intervenuta sotto all’ultimo post di Instagram del suo fidanzato difendendolo a spada tratta. Al momento Kikò non si è pronunciato. Basta (e avanza) quello che ha detto la modella.

Fanno notare frase copia-e-incolla di Kikò Nalli, Ambra Lombardo si infuria

Superati i momenti difficili, Kikò Nalli ha deciso di pubblicare su Instagram una frase positiva: “Nella vita non contano i passi che fai né le scarpe che usi, ma le impronte che lasci. Sorridi e vivila positivo”. Immediatamente qualcuno gli ha fatto notare: “Frase copia-e-incolla, ah ah ah”. Una precisazione che ha fatto “scattare” Ambra del Gf: “Le frasi belle verranno sempre copiate e incollate. Per fortuna. Sono i commenti cattivi come i vostri che verranno dimenticati”.

Gf news, Ambra Lombardo precisa: basta lasciar correre tutto

Qualche giorno fa Ambra Lombardo aveva raccontato la verità su quello che è successo coi figli di Kikò Nalli e ora ha avuto questa sfuriata nei confronti di un detrattore (se così si può definire una persona che fa notare che la frase è stata presa in prestito da qualcun altro): “Non esiste una classifica di cattiverie. E i personaggi pubblici non sono in dovere di accettarle passivamente. Prima di essere personaggi, siamo persone! E se mi becco una cattiveria gratuita, ne restituisco un’altra di rimando”. Parentesi più spensierata, invece, per Gennaro Lillio e Daniele Dal Moro, che hanno deciso di passare del tempo insieme da single.