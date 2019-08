Ambra e Kikò superano tutto: “Le cicatrici non sono segni del dolore”

Ultime notizie Grande Fratello: Ambra e Kikò hanno superato momenti difficili

Tutti vogliono sapere come realmente procede la relazione di Kikò e Ambra del Grande Fratello. Si sono conosciuti all’interno della Casa più spiata d’Italia e, da quel giorno, non si sono mai più lasciati. Sì, sappiamo bene che stanno insieme da poco tempo, ma hanno sempre dimostrato di essere affiatati e di voler costruire una storia seria, per nulla mediatica, anche perché nessuno dei due ha bisogno di avere i riflettori puntati contro: Ambra ha ormai avviato la sua carriera da modella (bellezza e altezza non le mancano… ah, e ricordiamo anche che di intelligenza ne ha da vendere!) mentre l’ex di Tina Cipollari è un famoso hair stylist.

Gf gossip, la confessione di Ambra Lombardo sul suo passato: la forza di una grande donna

Ambra e Kikò, nelle ultime ore, hanno fatto sapere che, nel loro passato, hanno dovuto superare numerose difficoltà. L’ex insegnante ha così scritto su Instagram: “Le cicatrici non sono i segni del dolore… Sono i segni della guarigione!”. Recentemente aveva parlato di quello che era successo con Nalli mentre adesso ha raccontato delle sue lunghe battaglie. Tutte vinte. Anche in amore. Procede infatti a gonfie vele la sua relazione con Kikò dopo il Grande Fratello. Si intravederanno presto all’orizzonte dei progetti di coppia importanti?

Kikò e Ambra news e le ultimissime sulle coppie del Gf

Kikò Nalli, invece, ha pubblicato questo su Instagram: “Non è importante quanto sei sporco sulla pelle, ma quanto puoi essere pulito dentro”. Se la favola di Kikò e Ambra continua, non si può dire assolutamente lo stesso di Francesca e Gennaro: quest’ultimo non ha nessuna intenzione di incontrarla… almeno per il momento! Felicissima, invece, Valentina Vignali, che ha scritto qualcosa di veramente speciale al suo fidanzato.