Gf news, Valentina Vignali sorprende il fidanzato: “Sei pazzo ma…”

Le bellissime parole di Ventina Vignali al fidanzato che sorprendono tutti

Valentina Vignali vive un amore da favola assieme al suo fidanzato Lorenzo Orlandi. Hanno tanti progetti di coppia da portare avanti e spesso parlano ai loro follower di Instagram di quello che faranno nell’immediato futuro. Sì, perché i progetti più importanti sono un segreto: si pensa, ad esempio, che i due stiano già organizzando un matrimonio da sogno. Sarà davvero così? Quel che è certo è che Valentina e Lorenzo si amano. Più di prima. Il Grande Fratello ha permesso a Valentina Vignali di capire che è lui l’unico uomo della sua vita.

Grande Fratello news, la dedica d’amore di Valentina Vignali

Da quando è uscita dalla Casa del Gf, Valentina ha sempre una parola buona per il suo fidanzato. Ecco cosa gli ha appena scritto su Instagram: “So che sei pazzo e che hai così tanta dolcezza negli occhi che mi uccidi. E quando chiudi gli occhi sembri un bambino innocente; l’ultima volta che ti ho baciato mi sono ammalata di te, dicono io non voglia guarire. Ma perché dovrei? Io voglio andare all’inferno con te”. E magari vorrebbe anche andare all’altare? Recentemente ha provato un abito da sposa.

Il futuro di Valentina Vignali dopo il Gf

Valentina del Grande Fratello continua a far parlare: un personaggio molto amato e seguitissimo sui social. Tanti maschietti impazziscono per le sue forme e non poche ragazze sognano di diventare delle grandi sportive come lei. Cosa succederà ancora tra la cestista e Lorenzo? Lei gli ha fatto una proposta… lui accetterà?