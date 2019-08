Gennaro Lillio e Daniele Dal Moro incontro da single: “Uniamo le forze”

By

Grande Fratello news, Daniele e Gennaro di nuovo insieme dopo la fine delle loro storie d’amore

Daniele Dal Moro e Gennaro Lillio sono sempre più amici. Ora che i due sono ritornati single, si incontrano molto più spesso: Daniele ha pensato bene di fare una sorpresa a Gennaro presentandosi a Napoli. Hanno trascorso dei bei momenti, immortalati da alcune foto pubblicate su Instagram; è avvenuto anche uno scambio di battute con cui hanno tirato in ballo Valentina Vignali, bersaglio prediletto di Daniele (ogni volta che ne ha occasione la prende simpaticamente in giro). Si sono davvero creati dei bei rapporti di amicizia dopo il Grande Fratello e alcuni stanno venendo coltivati anche al di fuori del contesto televisivo.

Amicizia Gennaro e Daniele del Gf: una grande sorpresa per i fan

Daniele Dal Moro ha scritto questa dedica per Gennaro Lillio: “Amici prima, amici domani, amici dopo! Un napoletano del nord… e un napoletano”. Gennaro, dopo aver precisato di essere single e dopo aver riparlato di Taylor Mega, ha risposto così: “Ti voglio bene, bro”. I due si rivedranno molto presto: “Prossima trasferta: un napoletano a Verona”; Daniele ha sfoderato la sua ironia (ci era sembrata strana tutta questa tenerezza!): “Sì, ma dormi in albergo. Mi f…i tutto. Non mi faccio fregare così, bello mio”.

Valentina Vignali risponde a Gennaro e Daniele: le parole della cestista

Scherzando, Gennaro ha proposto di svaligiare la casa di Valentina Vignali e Daniele è disposto ad aiutarlo: “Vedi! Uniamo le forze invece di farci la guerra”. La Vignali, tirata in causa senza motivo, ha risposto: “Avete finito di fare comunella?”. Chissà se avranno tempo anche di incontrare altri ex concorrenti del Gf… magari Martina Nasoni? La ragazza ha appena fatto un cambio di look e dei cambiamenti nella sua vita.