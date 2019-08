Gennaro Lillio “Sono single” e parla di Taylor Mega: “C’è molto”

Gennaro Lillio e Taylor Mega, ci sarà un incontro dopo la conferma della rottura con Francesca De André?

Gennaro Lillio ha confermato che con Francesca De André non c’è stato nessun tipo di riavvicinamento. Negli ultimi giorni, molti hanno letto i messaggi social di entrambi i ragazzi come degli indizi che facevano pensare a un desiderio di riprovarci, di mettere da parte l’orgoglio, cancellare gli errori e andare avanti più forti di prima. Ma i due hanno definitivamente preso strade diverse. E Gennaro comunque è felice così. Ha trovato la sua dimensione in questo mondo, il lavoro lo soddisfa e qualcuno – ora che è single – gli ha chiesto se gli piace Taylor Mega, se potrebbe essere la sua prossima fidanzata.

Gf news, Gennaro Lillio conferma che è single e parla di Taylor Mega

Mentre Taylor Mega si diverte con Erica Piamonte in Sicilia, Gennaro del Grande Fratello ha precisato attraverso una Instagram story che non c’è stato il benché minimo ritorno di fiamma con Francesca: “Single e sto decidendo che percorso fare: come francescano o come don? Il nome Padre Gennaro non è male, eh!”. Sulla famosa influencer ha invece detto: “Tay sicuramente è una bellissima ragazza e dietro il suo aspetto c’è una persona molto sensibile ed estremamente intelligente. Io penso che potremmo essere buoni amici sicuramente”. Solo amici? Probabilmente è troppo presto per sbilanciarsi…

I futuri progetti di Gennaro Lillio

Gennaro Lillio ha deciso di non incontrare Francesca De André: ormai la loro storia è definitivamente giunta al capolinea e sembra proprio che, da ambedue le parti, non ci sia voglia di ricucire il rapporto. Non sono rimasti nemmeno amici. Ora si diverte col suo amico Daniele Dal Moro (accusato di essere un “bambino viziato”) ed è massimamente concentrato su alcuni nobili progetti: “Oltre quello di continuare il mio lavoro di modello e seguire le mie attività, ho quello di riuscire a portare quanti più bambini a fare sport, levandoli dalla strada e da tutti i quartieri a rischio. Questo progetto sarà molto difficile. Sicuramente mi servirà l’aiuto delle istituzioni, ma spero di farcela perché lo sport ti salva la vita”.