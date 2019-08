Grande Fratello, Daniele Dal Moro distrutto: “Bimbo viziato innamorato di sé stesso”

Dure critiche contro Daniele Dal Moro: dopo il Grande Fratello, una nuova accusa

Daniele Dal Moro risponde di continuo alle critiche dei suoi detrattori. Che non mancano mai su Instagram. Proprio il noto social network diventa il terreno di scontro fra l’ex gieffino e chi non lo sopporta (e fra questi ci sono alcuni sostenitori di Martina Nasoni che non hanno digerito la fine della sua storia d’amore col ragazzo). Daniele sa sempre cosa dire e, anche questa volta, ha risposto a tono – non cadendo nella trappola della maleducazione – a una follower che gliene ha dette di tutti i colori. E, come sempre, è stata tirata in ballo Martina Nasoni che, ora come ora, si sta godendo la sua vita da single senza creare scandali di qua e di là.

Daniele Dal Moro “bambino viziato”? L’ex gieffino attaccato così

Abbiamo saputo qualcosa di più sul rapporto di Erica Piamonte e Daniele Dal Moro; ora il ragazzo ha dovuto leggere questo commento: “Sinceramente penso tu sia un ragazzo viziato che adora piangersi addosso. Nessuno sa cosa tu abbia fatto di grave perché l’hai solo fatto intuire e mai detto apertamente, ma qualunque cosa sia ti ha insegnato ben poco. Soprattutto perché chi ha sofferto e preso schiaffi dalla vita non lo sbandiera ai quattro venti, ma lo dimostra coi fatti”. Dopo questo feroce attacco, è comparso il nome di Martina del Gf.

Daniele e Martina dopo Grande Fratello: lei è scappata? Il ragazzo risponde

Ecco com’è continuata la critica a Daniele Dal Moro: “Sei rimasto un bimbo innamorato di sé stesso, ti sbrodoli addosso e sei di una pesantezza unica. Ovvio che Martina sia scappata a gambe levate!”. Cercando di risultare il più calmo possibile, lui le ha risposto così:

“Qui l’unica cosa che è scappata è la tua intelligenza”. Mentre Daniele del Grande Fratello risponde agli attacchi che provengono da tutti i fronti, Kikò e Ambra hanno fatto intendere di aver superato diversi momenti difficili.