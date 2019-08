Erica Piamonte e Daniele Dal Moro stanno insieme? È lui a parlare

Daniele Dal Moro ed Erica Piamonte stanno insieme? Le voci dopo la rottura con Martina Nasoni

Erica Piemonte e Daniele Dal Moro sono finiti al centro dell’attenzione dopo la fine della storia d’amore di lui con Martina Nasoni perché alcuni hanno creduto che fossero intenzionati a mettersi assieme; tutto è partito precisamente da un invito che lui ha fatto a Erica che ha fatto esplodere la polemica tra i fan di Daniele e Martina e che si è placata solo dopo molto tempo. Oggi i due tornano a far parlare di sé per una storia che lui ha pubblicato su Instagram in cui lo si vede rispondere a un follower che gli chiedeva se lui ed Erica sarebbero potuti mai stare insieme.

Erica Piamonte e Daniele Dal Moro fidanzati? La verità su Instagram

“Tra te ed Erica – questa la domanda che gli è stata rivolta – potrà mai esserci qualcosa in più della semplice amicizia?”. La risposta di Dal Moro è stata netta, e forse anche inaspettata perché in genere l’ex gieffino risponde o usando l’ironia o in altri modi: “Potrebbe stirarmi le camicie”, queste le sue parole, seguite da un tag a Erica. La risposta dunque è stata negativa, e dubitiamo che in futuro le cose possano cambiare, e non per l’orientamento di Erica che ha sempre dichiarato di essere bisessuale: semplicemente li vediamo come amici e non come fidanzati.

Le ultime polemiche su Daniele Dal Moro

Daniele recentemente ha fatto discutere moltissimo anche per una risposta a una domanda sul proprio orientamento che gli hanno posto dopo averlo visto imitare Martina nell’atto di pubblicizzare alcuni prodotti; il ragazzo ovviamente è stato subissato di insulti e critiche perché parecchi non hanno gradito questa parodia, soprattutto tenendo conto del modo in cui si sono lasciati, ma lui dopo aver risposto non ha dato più retta a nessuno. Staremo a vedere ora come reagiranno i follower alle sue dichiarazioni su Erica: gli crederanno oppure no?