Gf Daniele Dal Moro, è polemica dopo invito a Erica Piamonte: lui mostra tutto

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, è finita dopo il Grande Fratello

Tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni è già finita dopo il Grande Fratello, o meglio non è mai iniziata perché i due non hanno mai ufficializzato la loro relazione e tutto in realtà si è limitato a una semplice frequentazione. Non sappiamo se non si vedranno più e se tra loro non ci sarà un chiarimento dopo il rifiuto di Daniele di accoglierla a Verona, ma è certo che almeno per il momento la polemica sul suo comportamento non accenna a placarsi; le ultime accuse riguardano un invito che l’ex gieffino ha fatto a Erica Piamonte di andare da lui a Verona, invito che ha scatenato le fan di Martina e che sembra avergli dato problemi per tutta una giornata.

Erica Piamonte e Daniele Dal Moro insieme a Verona, l’invito dell’ex gieffino fa danni

Su Instagram infatti Daniele ha commentato il seguente post scrivendo “Riassunto della giornata” facendo intendere che il messaggio che state per leggere è solo uno dei tanti che gli sono arrivati: “Un aggettivo… vergognoso, il tuo invito ad Erica a Verona… e menomale che vuoi o volevi un mondo di bene a Martina… chi sa se le volevi male… lei viene da te a Roma a farti una sorpresa – è questo il motivo che ha scatenato l’ira della Nasoni e che poi ha portato a una rottura definitiva tra i due – e tu la rimandi indietro come un cagnolino che uno non vuole più. Complimenti per la tua sensibilità”. Se questi attacchi a Daniele ci stanno, ma fino a un certo punto perché ognuno deve sentirsi libero d’invitare chiunque senza per questo temere di essere linciato, gli insulti a Erica Piamonte sono del tutto gratuiti e inammissibili.

Le accuse dei fan a Daniele e gli insulti a Erica

“Ah dimenticavo – questo uno dei messaggi arrivati a Dal Moro sulla Piamonte –… quella gatta morta di Erica che è solo capace di mostrare t…e e c…o, forse perché la faccia non è granché e nemmeno di cervello. Beh con lei giusto ballare intorno a un palo, vai Dany, vai così che vai bene”. Ci sarebbero tante cose da dire ma ci limitiamo a sottolineare che Erica è una gran bella ragazza, che ha un fisico e anche un bel viso, e soprattutto che ha dimostrato di avere un cervello tutt’altro che malfunzionante parlando di argomenti tabù e senza nascondersi mai dietro a un dito: ecco perché questi attacchi sono ingiusti. Daniele ha preso tutto con filosofia – nelle sue storie chiede ad esempio ai fan se andrà in palestra o da Erica prima di fare attrezzi – ma bisognerebbe capire quando si esagera: il fatto che i Vip siano famosi ed esposti non autorizza nessuno a usare pubblicamente parole del genere.