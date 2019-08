Daniele Dal Moro gay? Lui risponde “sì”, poi bufera su Martina Nasoni

Grande Fratello, Daniele Dal Moro e la storia con Martina Nasoni

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni si sono conosciuti al Grande Fratello 16, si sono frequentati dopo il reality show di Canale 5 e a quanto pare non intendono tornare insieme. Non sappiamo se si vedranno o meno in futuro ma è certo che qualcosa in sospeso sia rimasto perché capita che Daniele lanci qualche frecciatina a Martina, e in fin dei conti crediamo che l’ex gieffino non pensasse che sarebbe andata a finire così. Ma cos’è successo oggi su Instagram? Le solite domande a cui Daniele ha risposto hanno scatenato i fan, e un video ha fatto scoppiare inoltre l’ennesima polemica da parte dei sostenitori della Nasoni e più in generale dell’ex coppia, se così la si può definire.

Daniele Dal Moro gay? La provocazione su Instagram

Inizialmente Daniele ha pubblicato su Instagram un video in cui sembra che prenda in giro Martina quando sponsorizza alcuni prodotti; subito dopo il filmato nessuno avrebbe mai immaginato che la situazione sarebbe precipitata perché Daniele ancora non pubblicava gli insulti e le offese ricevuti dai follower, e si era concentrato invece su altro. Non sono mancate neanche le provocazioni: più di qualcuno infatti gli ha chiesto se fosse gay e lui ha risposto in modo affermativo, chiaramente per prendere in giro il suo interlocutore e non per altro; le classiche risposte alla “Dal Moro” insomma che in fin dei conti sono meritate: come si può fare una domanda del genere, a meno che non volesse essere un’offesa, dopo aver saputo della sua storia con Martina? Mistero.

Le ultime news su Daniele e Martina dopo il Gf: bufera sui social

Dopo un po’ Daniele ha anche risposto alla polemica esplosa su Martina. “Stai prendendo in giro Martina con questa storia – gli ha scritto qualcuno in direct –. Senza offesa non trovo carino questo atteggiamento. Magari tu non hai bisogno di fare pubblicità, lei sì. Non credi che dovreste mettere un punto senza farvi la guerra? Vi abbiamo voluto bene ma non fare così”. Daniele non ha apprezzato per niente: “Giuro – questo il commento al messaggio – che mi metto a sponsorizzare i neuroni! PS. Io – ha poi aggiunto parlando di chi sostiene viva in condizioni economiche agiate – i soldi li trovo sugli alberi”. Un nuovo paragrafo dei tanti capitoli della storia di Martina e Daniele è stato scritto: quale sarà il vero finale?