Grande Fratello, Erica Piamonte regalo durante vacanze con Taylor Mega

Ultime notizie Grande Fratello: le vacanze di Erica e Taylor continuano, le due ragazze sempre più vicine e complici

Continuano le vacanze di Erica Piamonte e Taylor Mega. Le due sono inseparabili! Non è la prima volta che le abbiamo viste insieme: quando ne hanno occasione, fuggono via e si rilassano e si divertono un sacco. Un’amicizia autentica nata al Grande Fratello e coltivata al di fuori della Casa: non si sarebbero mai aspettate di scoprirsi così simili, così affiatate e ogni volta lo fanno capire bene attraverso le loro Instagram stories. Qualcuno continua a pensare che si siano fidanzate ma in realtà, a legarle, c’è un bel rapporto di amicizia, un affetto raro che le rende sempre più complici.

Il regalo inaspettato a Erica Piamonte: l’affetto dei fan si fa sentire anche in Sicilia

In questa calda estate, Erica Piamonte è stata spesso al centro delle notizie di gossip e questo non ha fatto altro che aumentare la sua popolarità; anche durante le sue vacanze a Cefalù (Sicilia) ha ricevuto dei piccoli ma speciali regali da parte dei suoi fan. Su Instagram ha mostrato un mazzo di fiori ricevuto da una sua ammiratrice: “Guardate che belli! Che dolcezza! C’è anche un bigliettino: ‘A Erica, sei nel mio cuore’. Piccoli gesti che riempiono il cuore”.

Taylor Mega, estate tra gossip e commenti feroci: l’ultima polemica che l’ha travolta

Con lei, sempre presente Taylor Mega, amica di mille avventure: “Ragazzi, siamo arrivati alla conclusione che, durante questa vacanza, abbiamo sparato solo boiate!”. Recentemente c’è stato un attacco che ha fatto infuriare Taylor: un suo hater ha osato dirle che è diventata famosa grazie ad alcuni ricconi… In questo periodo sta facendo tanto chiacchierare anche la storia di Kikò e Ambra, i quali hanno spiegato che hanno dovuto superare innumerevoli difficoltà.