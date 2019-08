Taylor Mega: “Famosa per i ricconi”, lei perde la pazienza e racconta tutto

Accuse pesanti a Taylor Mega, lei non resta in silenzio e racconta tutto

Taylor Mega sa bene che, qualsivoglia scatto o frase che pubblicherà su Instagram, verrà sempre immersa in un mare di critiche. Ormai ci convive da tempo con quei follower che sono sempre pronti a puntarle il dito contro. Come se fosse l’attività più importante da fare durante la giornata. Taylor, ovviamente, non si fa abbattere mai e lo precisa sempre con i suoi messaggi che condivide con quei fan che credono in lei. E in quello che fa. Essere Taylor Mega significa quindi anche rispondere – a tono, quando serve, o utilizzando l’arma dell’ironia – a quei detrattori che vorrebbero rispedirla nell’anonimato.

Ultime notizie Taylor Mega: il messaggio contro chi ha cercato di bloccarla

L’influencer ha spiegato su Instagram che, in passato, qualcuno ha tentato di metterle il bastone tra le ruote perché non voleva assolutamente che realizzasse i propri sogni. Questo è stato il suo messaggio: “Taylor non si ferma. Mai. Un bacio a chi in passato ha provato a bloccarmi”. La ragazza sta tagliando diversi traguardi, come quello di rendere sempre più popolare la sua linea di costumi (anche Erica Piamonte ne ha indossato qualcuno). Tutto questo successo, però, infastidisce certi hater.

Taylor Mega famosa per i ricconi? Lei non ci sta: tutta la verità sul suo passato

C’è stato chi ha commentato l’ultimo feed di Taylor Mega spiegando che ha raggiunto un tale livello di popolarità solo grazie a scorciatoie: “Un bacio a tutti i ricconi che ti hanno fatta diventare famosa”. Taylor non tollera minimamente chi utilizza mezzucci per arrivare lontano e soprattutto chi le avanza delle accuse infondate, per questo ha deciso di rispondere in questo modo: “O magari sono proprio quelli coloro che mi volevano bloccare. Usa il cervello… puoi! Sempre se ce l’hai”. Taylor è tranquillissima: le sue vacanze con Erica Piamonte vanno alla grande e con lei non mancano mai dolcissimi messaggi.