Erica Piamonte e Taylor Mega lontane: “Mi manchi”, “Quando vuoi vengo”

Scambio di battute di Taylor ed Erica di Instagram: la mancanza si fa sentire

Erica Piamonte e Taylor Mega continuano a scambiarsi dei teneri messaggi su Instagram. Ormai è sotto gli occhi di tutti la loro amicizia bellissima. Ogni volta che ne hanno l’occasione, si incontrano e passano del tempo insieme. Qualcuno può pensare che ci sia del tenero, fra loro, ma no, entrambe hanno sempre ribadito che a legarle c’è solo un’amicizia. Niente di più, niente di meno. Se un giorno dovessero scoprire di essersi innamorate, non si farebbero di certo problemi a dirlo. Conosciamo bene entrambe e sappiamo quanto siano libere di mente: hanno avuto, nel loro passato, anche esperienze con donne.

Gf news, la proposta di Erica Piamonte a Taylor Mega

Sotto all’ultimo post di Erica Piamonte, è spuntato un messaggio scritto da Taylor Mega: “Mi manchi”. Pare che le due non si vedano dalla loro ultima vacanza (quella che ha fatto chiacchierare parecchio). L’ex concorrente del Grande Fratello vorrebbe incontrare quanto prima la sua amica e infatti le ha risposto in questo modo: “Quando vuoi vengo da te, piccola”. Solo ieri Erica ha indossato un costume di Taylor Mega: un altro segno, questo, che la loro amicizia è più forte che mai.

Taylor Mega ed Erica Piamonte ultime notizie: fidanzate o semplici amiche?

Erica e Taylor sono solo amiche? Una domanda, questa, che i fan si pongono sovente. Si, le due ricercano sempre del tempo per stare insieme, ma per il momento non si può parlare di relazione, anche perché l’influencer è fidanzata con un uomo molto ricco. I fan continuano a sperare che, prima o poi, possano decidere di mettersi insieme. Succederà davvero? Intanto non ci resta che aspettare il prossimo incontro, che verrà sicuramente reso pubblico attraverso le loro Instagram stories.