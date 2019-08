Taylor Mega fidanzata ufficialmente: spunta un anello prezioso

By

Taylor Mega e quell’anello che conferma tutto: l’influencer si è davvero fidanzata

Taylor Mega è uno dei personaggi del momento. Sempre sulla cresta dell’onda, l’influencer riesce a incuriosire i più, che non si perdono nessuna notizia che la riguarda, soprattutto quelle sulla sua vita privata. Molti si sono chiesti se sia davvero fidanzata – visto il suo importante avvicinamento all’ex gieffina Erica Piamonte – e adesso il settimanale Oggi dà una volta per tutte una precisa risposta. Taylor ha ricevuto da Hormoz Vasfi, la sua dolce metà, un anello molto prezioso, che la fashion blogger ha sfoggiato in più di un’occasione. Un anello di fidanzamento prima del matrimonio? Oggi accenna anche a questo.

Ultime notizie Taylor Mega: il fidanzato è pronto a fare sul serio

Dopo le foto in costume di Taylor Mega che hanno fatto impazzire tutti (Erica Piamonte compresa!), abbiamo delle nuove notizie sulla sua sfera sentimentale, dateci direttamente dalla rivista Oggi, che ha così scritto: “Taylor Mega si è ufficialmente fidanzata. La conturbante influencer ha recentemente sfoggiato un costosissimo anello di diamanti ricevuto in dono dalla sua dolce metà. Lui è un multimilionario di origini iraniane, Hormoz Vasfi, considerato uno degli uomini più ricchi del Medio Oriente”.

Taylor Mega si sposa? Il gossip

Ci sarebbe un fortissimo legame a unire Taylor Mega e Hormoz Vasfi: “I due pare siano innamoratissimi: starebbero facendo progetti a lungo termine. A quando i fiori d’arancio? Ah, a saperlo…”. Il matrimonio è nell’aria? Mega, al momento, non avrebbe nessuna intenzione di sposarsi. Poi si vedrà! Deve capire se il multimilionario è l’uomo perfetto per lei o se invece dovrà guardare oltre… e guardando oltre troverà Erica? Insieme hanno passato delle vacanze da favola e i fan sperano di vederle, un giorno, mano nella mano!