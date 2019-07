Taylor Mega, foto in costume fa impazzire Erica Piamonte

Taylor Mega pubblica una foto in costume che lascia senza parole Erica Piamonte: le due sorprendono ancora su Instagram

L’amicizia di Taylor Mega ed Erica Piamonte diventa sempre più grande. Qualcuno pensa che si siano fidanzate ma, se fosse davvero così, nessuna delle due avrebbe problemi nel confessarlo visto che hanno una mentalità non aperta… di più! Per il momento sono solo amiche, poi si vedrà. Fatto sta che non manca mai lo scambio di complimenti su Instagram. Questa volta Erica Piamonte è impazzita per una foto di Taylor Mega in costume.

Il commento di Erica a Taylor… e poi arriva la risposta!

Erica del Gf – che ha passato delle vacanze strepitose con Taylor – è stata tra le prime a commentare: “Bella, Dio bono”; la fashion blogger le ha risposto: “Manchi”, con tanto di emoticon piangente. Ultimamente Erica Piamonte ha fatto anche chiacchierare per delle critiche ricevute e adesso ha voluto pubblicare un post in cui parla dei suoi tatuaggi sempre oggetto di giudizi negativi.

Tatuaggi Erica Piamonte: la ragazza contro chi critica solo l’apparenza

Ecco cosa ha scritto Erica Piamonte su Instagram: “In love with my tatoos. Secondo voi potranno mai venirmi a noia? Sono parte di me, ogni tatuaggio ha una storia, un significato, alcuni ricordano rapporti di amore o amicizia finiti ma che mi hanno portata ad essere quella che sono, altri rappresentano rapporti che durano ancora e so che dureranno per sempre, altri rappresentano la mia personalità, altri il mio modo di pensare. Quando volete parlare con me dei miei tatuaggi, chiedetemi che significato hanno invece di dirmi che mi sono rovinata!”.