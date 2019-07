Erica Piamonte insultata pesantemente su Instagram: la sua reazione

Grande Fratello news, insulti a Erica Piamonte su Instagram

Erica Piamonte, uscita dal Grande Fratello, ha ricevuto diverse critiche. Alcune, però, sono diventate sempre più pesanti, fino a quando non ha deciso di renderle pubbliche. Ora sono dei veri e propri insulti gratuiti. Immotivati. Ovviamente ha sempre dalla sua una miriade di fan che stravedono per lei e che la riempiono di complimenti ma, adesso che è decisamente più esposta, viene bersagliata anche da detrattori che seminano qua e là cattiverie. Erica ha deciso di pubblicare degli screenshot di insulti provenienti sempre dallo stesso profilo: questa volta non ha lasciato correre e ha risposto con poche parole.

Erica Piamonte bersagliata da un hater: ecco cosa è successo

Uscita dal Gf 16, Erica Piamonte – come tante ex gieffine – ha cominciato a pubblicizzare prodotti estetici e per la cura della donna (lo ha fatto anche durante la sua indimenticabile vacanza con Taylor Mega); qualcuno, però, ha avuto qualcosa da ridire rispondendo alle sue Instagram stories: “Cafona! Ma chi sei? Ma chi ti conosce? Anche noi sappiamo mettere il rossetto. Per un po’ di c..o di fuori e due t…e mosce, ti sei montata la testa!”; e poi: “Ma con sto muso a c..o di scimmia? Ma vedila di farla finita!“; l’attacco finale: “Sei una ebete! Mantenuta!”.

Ultime notizie Gf: la risposta di Erica Piamonte e lo sfogo di Cristian Imparato

Erica del Grande Fratello non ha ingaggiato nessuna guerra, ma ha commentato il tutto così: “Ohi ohi, che disagio”. Anche Cristian Imparato, nell’ultimo periodo, è stato duramente criticato – soprattutto dopo la fine della sua storia con Davide – e c’è stato uno sfogo su Instagram. Non sono né i primi né gli ultimi personaggi del mondo dello spettacolo (?) e di Instagram (?) a ricevere una valanga di commenti negativi. Starà solo a loro dar peso a quello che viene detto oppure far finta che certi leoni da tastiera non esistano.