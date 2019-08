Erica Piamonte sorprende col costume da bagno di Taylor Mega (Foto)

Grande Fratello news, Erica Piamonte indossa il costume di Taylor Mega: il segno d’amicizia

L’amicizia tra Erica Piamonte e Taylor Mega prosegue e si rafforza nel tempo. Dal Grande Fratello in poi, ne hanno fatte di cose insieme, anche una vacanza che non dimenticheranno mai. Qualcuno pensa che siano fidanzate, ma le due non hanno tenuto importante precisare se lo sono davvero oppure no. Entrambe credono nella libertà dell’amore. Un’amicizia tale che Erica del Gf ha deciso di indossare un costume della nuova collezione di Taylor Mega; una foto, la sua, pubblicata in Instagram, che ha entusiasmato tutti i fan: non solo le hanno fatto i complimenti per il fisico (e sì, non ha nulla fuori posto) ma le hanno anche chiesto quando si rivederà con la sua amica. Taylor ed Erica spunteranno presto di nuovo insieme, magari indossando lo stesso costume da bagno!

Foto fisico Erica Piamonte: ecco il costume della collezione di Taylor Mega

Dopo la preoccupante notizia di Erica Piamonte all’ospedale, ora la ragazza è apparsa su Instagram più in forma che mai, commentando in questo modo la sua ultima foto: “Sunset con il Mega costume della mia Taylor. Stupendo! Come mi sta? Scorrete le foto e lasciate un commento”. Recentemente anche la famosa influencer aveva pubblicato una foto in costume che aveva fatto impazzire Erica Piamonte: una prova, per i tanti sostenitori, della loro relazione. Ma la verità è un’altra.

Taylor Mega ed Erica Piamonte: la prima già fidanzata, la seconda sempre più vicina ai genitori

Taylor Mega sarebbe fidanzata con un uomo benestante che le avrebbe regalato un anello prezioso. Tra lei ed Erica, dunque, ci sarebbe solo una bella amicizia. Nell’ultimo periodo, l’ex gieffina si è anche avvicinata molto ai suoi genitori: durante il reality show di Canale 5 aveva raccontato di non aver mai avuto un rapporto cristallino con sua madre e suo padre; ora invece ha recuperato tutto e ha dedicato proprio a loro questo messaggio: “Se mi immagino il mio babbo senza la mia mamma o viceversa a me crolla il mondo. Sarebbe togliergli la cosa più bella che hanno della vita. Io sogno un amore come il loro, altrimenti nulla”.