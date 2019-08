Erica Piamonte dopo le visite in ospedale: “Non sto bene, cura lunga”

Erica Piamonte dopo il ricovero in ospedale: “Non sto bene, la cura è lunga”

Nella giornata di ieri, l’ex concorrente del Grande Fratello Erica Piamonte ha allarmato i suoi fan dopo essere finita in ospedale per dei dolori allo stomaco da lei stessa definiti atroci. La sofferenza fisica, come da lei sempre narrato, è arrivato a manifestarsi in maniera così acuta da non farla dormire la notte. Da qui la decisione di effettuare dei controlli. Oggi l’ex gieffina è tornata a farsi viva su Instagram e a dare notizie della sua salute. Le sue parole hanno placato gli allarmismi più funesti. Tuttavia non hanno descritto una situazione del tutto rosea. Infatti per rimettersi in sesto al cento per cento Erica dovrà sottoporsi a una cura che durerà diversi giorni.

Le parole di Erica dopo essere finita in ospedale: come sta

“Oggi, a tratti, sto un pochino meglio, ma non sto bene” esordisce Erica in una Stories Instagram, aggiungendo poi che la cura non sarà breve: “Chiaramente devo avere pazienza. La cura è lunga e devo fare la dieta per un mese (Mi do uno sparo)”. Per ora l’ex gieffina non ha voluto dare dettagli in più sul percorso che dovrà seguire. Nel frattempo ha già iniziato la dieta, come testimoniato sempre su Instagram e sempre con delle Stories in cui si è ritratta mentre ha consumato un pasto a base di bietole. Se da un lato per guarire al meglio ci vorrà un po’ di tempo, dall’altro la Piamonte può tirare un sospiro di sollievo visto che pare che non ci sia nulla di molto grave.

L’ex concorrente del Grande Fratello e le intolleranze alimentari

Nella Casa del Grande Fratello la Piamonte ha parlato delle sue intolleranze alimentari. Potrebbe essere forse questa la causa dei dolori accusati allo stomaco nei giorni scorsi. Qui però siamo nel campo delle ipotesi. Probabilmente Erica racconterà tutto nel dettaglio nelle prossime ore. Nel frattempo l’augurio è che possa riprendersi in fretta.