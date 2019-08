Erica Piamonte in ospedale: “Dolore atroce, sono preoccupata”, le ultime news

Grande Fratello, Erica Piamonte in ospedale: cosa è successo all’ex gieffina

Erica Piamonte è finita in ospedale ieri sera. L’ex gieffina ha aggiornati i fan tramite video e foto su Instagram. Inizialmente ha provato a resistere al dolore, poi ha capito di aver bisogno di cure mediche perché diventato troppo forte. Non conosciamo al momento la natura di questo malore, ma Erica ha promesso che appena si riprenderà spiegherà tutto. Potrebbe essere dipeso da alcune sue intolleranze di cui ha parlato nella Casa del Grande Fratello 16, ma magari invece dietro c’è un motivo diverso. Lo dirà, comunque. Per adesso ci limitiamo a riportarvi l’accaduto e le ultime news su Erica Piamonte in ospedale.

Erica Piamonte in ospedale: “Un dolore atroce, non dormo”

Ieri, in tarda serata, Erica ha fatto sapere di aver deciso di andare al pronto soccorso. Queste le sue parole: “Vado all’ospedale. Sono giorni che sto di m., io faccio sempre finta di stare bene ma adesso questo mal di stomaco è seriamente insopportabile, un dolore atroce, non dormo neanche la notte, sono davvero preoccupata”. Dopo questo messaggio, postato tra le stories, sono arrivati diversi messaggi a Erica. Molti infatti si sono preoccupati per lei, così dopo poco ha fatto sapere di essere ancora in attesa delle cure. Poi nessuna notizia per tutta la mattinata, fino a quando pochi minuti fa Erica ha fatto sapere di stare meglio.

Erica Piamonte news, gli ultimi aggiornamenti sull’ex gieffina

Con un nuovo messaggio tra le stories di Instagram, l’ex gieffina ha detto che avrebbe fatto presto una diretta per spiegare tutto. Poi ha ringraziato tutti per l’affetto: “Ho ricevuto tantissimi messaggi, non li ho ancora letti tutti ma lo farò! Mi avete sostenuta come sempre anche se era notte piena! Grazie infinite! Siete unici! Non mi fate sentire mai sola!”. Dunque nella giornata di oggi ne sapremo di più e torneremo ad aggiornarvi con ulteriori news su Erica Piamonte. Per il momento è tutto, sappiamo che sta bene ed è ciò che più conta!