Taylor Mega fidanzata davvero? Racconta la verità e spiazza tutti

Signoretti lancia la bomba su Taylor Mega ma… è fidanzata davvero? Lei vuole chiarire tutto una volta per tutte

Qual è la verità sul fidanzamento di Taylor Mega? L’influecer è stata al centro delle ultime notizie di gossip a seguito di una nuova presunta storia d’amore: chiusa la relazione con un uomo molto ricco – di cui se ne è parlato fino alla sfinimento -, Taylor si sarebbe nuovamente innamorata. Ora ha deciso di scendere direttamente in campo, chiarendo una volta per tutte qual è la sua situazione sentimentale. Sembrava davvero possibile che la ragazza si fosse fidanzata e invece questa notte, su Instagram, ha smontato ogni pettegolezzo con una story!

Foto Taylor Mega e fidanzato spagnolo? Adesso parla lei

A Pomeriggio 5, Signoretti ha lanciato la bomba: Taylor Mega è fidanzata con uno spagnolo; tra l’altro, sempre nella giornata di ieri, il direttore ha anche parlato della fine della storia tra Kikò e Ambra del Grande Fratello. Non ha voluto che il gossip si gonfiasse ancora di più e lo ha fatto esplodere con questo messaggio: “Sono single da sei mesi”. Qualcuno le ha chiesto cosa ne pensa delle foto che possiede Signoretti e quando interverrà, questa è stata la sua risposta: “Perché prima vorrei capire di che foto si tratta”.

Vita privata Taylor Mega: l’influecer si apre ai suoi follower di Instagram

Un fiume in piena, su Instagram, Taylor Mega, che si è lasciata andare anche ad altre confessioni. Ha spiegato che, nella sua vita, non ha delle persone veramente importanti (e quindi nessun nuovo amore?): “Direi che non ce n’è una in particolare. Quelle a cui tenevo di più, mi hanno deluso, chi prima chi poi”; e ha poi spiegato qual è stato l’errore più grande commesso nel suo passato: “L’aver dato spazio a persone sbagliate, stupide e inutili”.