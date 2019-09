Nuovo amore per Taylor Mega: il gossip a Pomeriggio 5

Archiviata la storia con il milionario iraniano Hormoz, Taylor Mega ha un nuovo amore. A spifferarlo Riccardo Signoretti, il direttore di Nuovo, nella prima puntata della dodicesima stagione di Pomeriggio 5. Il giornalista ha rivelato di aver ricevuto alcune foto compromettenti della web influencer, che ha ritrovato il sorriso accanto ad un’altra persona la cui identità è al momento top secret. Presente in studio, Taylor ha dapprima negato il fatto per poi ammettere che sta davvero vivendo dei giorni speciali. Prima di fare annunci ufficiali vuole però capire che direzione sta prendendo questa nuova relazione. Che a detta di Signoretti è una relazione a distanza, visto che il nuovo amore viene dalla Spagna. La Mega ha continuato a sorridere senza svelare troppo e per saperne di più non resta che attendere il prossimo numero della rivista edita da Cairo Editore, in edicola da mercoledì 11 settembre.

Taylor Mega ha detto addio al milionario iraniano

Negli ultimi mesi Taylor Mega ha fatto coppia fissa con il milionario iraniano Hormoz, ex fiamma di Claudia Galanti. I due, almeno a giudicare dalle foto dei paparazzi, apparivano molto complici e uniti e in un’intervista Taylor ha speso belle parole nei confronti dell‘imprenditore, con il quale c’era una differenza d’età di ben 30 anni. “Al cuor non si comanda. Hormoz mi piace, è una persona semplice e con dei valori. Un uomo di famiglia molto attento a essere un bravo padre. Ha un figlio di 18 anni, Victor, col quale vado molto d’accordo”, aveva dichiarato Taylor. La 25enne aveva inoltre sottolineato che non è stata la ricchezza dell’uomo a colpirla: “Sono sempre stata una ragazza autonoma, anche economicamente e non è certo l’uomo che mi sta a fianco a definire il mio lifestyle”.

Chi è la nuova fiamma di Taylor Mega?

Chi sarà il nuovo amore di Taylor Mega? E questa volta sarà una storia duratura? Prima di Hormoz, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha avuto delle brevi relazioni con Flavio Briatore, Sfera Ebbasta e Tony Effe.