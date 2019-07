Taylor Mega: in guerra con Claudia Galanti per colpa del fidanzato

Cosa è successo tra Taylor Mega e Claudia Galanti: c’entra un multimilionario iraniano

Taylor Mega e Claudia Galanti sarebbero ai ferri corti. Il motivo? Il multimilionario iraniano che da qualche mese sta frequentando la bionda web influencer. Secondo quanto scrive il settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 4 luglio, l’imprenditore sarebbe un ex fidanzato della Galanti. E forse la fiamma tra i due non si sarebbe spenta del tutto… Un particolare che non sta facendo dormire sonni tranquilli alla Mega, piuttosto gelosa della situazione. Nell’ultimo periodo Taylor e Hormoz, più grande dell’attuale compagna di ben 31 anni, hanno trascorso una vacanza di relax in Costa Smeralda. E sono già avvenute le presentazioni in famiglia: la Mega ha ammesso a Diva e Donna di avere un ottimo rapporto con Victor, il figlio diciottenne che Hormoz ha avuto da una precedente relazione.

Il gossip di Oggi su Claudia Galanti e Taylor Mega

“Sembra che Claudia Galanti e Taylor Mega siano ai ferri corti. Pare che la showgirl paraguiana, tornata single, si stia pericolosamente avvicinando al fidanzato di Taylor, il multimilionario iraniano Hormoz. In pochi sanno, inoltre, che in passato Claudia e l’uomo d’affari persiano ebbero una bollente relazione…”, si legge sulla rivista Oggi. Sarà vero? Intanto Taylor Mega ha rilasciato le prime dichiarazioni sulla sua nuova love story, che arriva dopo le delusioni amorose vissute con Flavio Briatore, Sfera Ebbasta e Tony Effe. Hormoz sarà l’uomo giusto per Taylor?

Le dichiarazioni di Taylor Mega sul fidanzato

“Al cuor non si comanda. Hormoz mi piace, è una persona semplice e con dei valori. Un uomo di famiglia molto attento a essere un bravo padre. Ha un figlio di 18 anni, Victor, col quale vado molto d’accordo”, ha detto Taylor Mega a Diva e Donna. La 25enne ha inoltre sottolineato che non è stata la ricchezza del fidanzato a colpirla: “Sono sempre stata una ragazza autonoma, anche economicamente e non è certo l’uomo che mi sta a fianco a definire il mio lifestyle”.