Taylor Mega fidanzato iraniano, il mistero dell’anello e la verità dell’influencer

Il fidanzato iraniano di Taylor Mega? Gossip a Pomeriggio 5

In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare del presunto fidanzato iraniano di Taylor Mega e quale occasione migliore se non la diretta di Pomeriggio 5 poteva palesarsi dinanzi alla influencer per fare il punto della situazione? Oggi nella parte del programma di Barbara d’Urso dedicata al gossip, con Lucia Bramieri e Patrizia Groppelli a distanza e Mercedesz Henger e qualche altro ospite in studio, l’ex isolana ha voluto parlare di questi pettegolezzi e spiegare un po’ di cose. Taylor è fidanzata o no con questo iraniano milionario? Sono soltanto invenzioni oppure qualcosa sotto c’è davvero? Le sue parole non rappresentano di certo una conferma, però dai vari interventi in studio si è capito che Taylor sta frequentando questa persona e che vuole avere maggiori certezze prima di comunicare l’ufficialità di una relazione a tutti.

Taylor Mega fidanzata? Frecciatine infinite nel salotto di Barbara d’Urso

“Ultimamente – queste le sue parole – diciamo che qualsiasi frequentazione diventa un nuovo flirt. Se c’è qualcosa di concreto sono la prima a parlarne…”. “Se avete fatto le vacanze insieme…”, l’ha incalzata così la Bramieri. “Io – ha così risposto Taylor – non ho rilasciato nessuna dichiarazione, e queste sono cose che sono state dette dai giornali!”. Critica la Groppelli: “Sei conosciuta in Italia per tutte le tue cose, quindi è chiaro che finisci sui giornali! E poi mi sembra che ti sei preso un iraniano, non il panettiere!”. “Quando ci sarà qualcosa di concreto sarò io a parlarne”, così Taylor ha cercato di mettere un punto ai pettegolezzi, senza però riuscirci: subito dopo infatti Barbara ha precisato che “Se questa storia fosse vera avete sentito che ci sarebbe un patto per il quale nessuno ne può parlare…”. “Sembra più un patto lavorativo che una relazione”, ha aggiunto Mercedesz che intanto pare aver cambiato completamente vita.

Il mistero dell’anello e la domanda di Barbara: Taylor chiarisce

Taylor comunque ha tenuto il punto e non si è sbilanciata: “Come anche in altre relazioni, prima di parlarne pubblicamente preferisco testare se la cosa ha un seguito e poi in tal caso sarò io a parlarne”. Non contenta dell’eccessivo riserbo della influencer, una Barbara febbricitante ma sempre sul pezzo le ha chiesto se quell’anello che stava indossando fosse vero oppure no: di lì tutta una serie di battute ha spinto Taylor ha precisare che quell’anello, verissimo, lo porta da tre mesi, quindi ancor prima di questa presunta conoscenza con l’iraniano e quando stava con Tony Effe. Dite che arriverà mai l’ufficialità sulla relazione?