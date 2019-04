Mercedesz e Lucas news convivenza: la confessione della Henger

Convivenza Lucas e Mercedesz: news a Pomeriggio 5

La convivenza di Lucas Peracchi e Mercedesz Henger va a gonfie vele! La ragazza, dopo le titubanze iniziali, ha deciso di andare a vivere in campagna assieme al suo fidanzato. Non avrebbe mai voluto lasciare Roma – città che adora e che resterà sempre nel suo cuore -, ma per amore ha deciso di trasferirsi. Certo, non è facile cominciare una nuova vita lontana dal caos, ma Mercedesz ce la sta mettendo tutta. A Pomeriggio 5 ha ammesso che tutto procede per il verso giusto: è felice di convivere con Lucas. Si può quindi confermare che la loro è una storia serissima e che, nel loro futuro, sono presenti tanti progetti da realizzare.

Le novità su Mercedesz e Lucas: ecco cosa bisogna sapere

A Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha chiesto alla ragazza come procede la sua convivenza con Lucas Perracchi e Mercedez Henger harisposto in maniera entusiastica: “La casa è molto ‘lavori in corso’. Questa è stata la prima volta in cui abbiamo dormito insieme. Sì, sono felice”. Mercedesz e Lucas sono andati a vivere in campagna, come aveva rivelato la ragazza tempo fa sempre a Pomeriggio 5.

Pomeriggio 5, Mercedesz Henger felice come non mai

Barbara d’Urso è felice per l’amore sincero che lega Lucas e Mercedesz: “Questo è sicuramente un passo importante. Ti sei trasferita in una città piccola per una ragazza giovane come te e che fa il tuo lavoro. Mi auguro che ti tratterà sempre bene. Ma io non ho dubbi al riguardo!”. La figlia di Eva Henger ha voluto aggiungere altro: “Sì, la realtà di Roma è ben diversa. Però mi sta piacendo molto questa nuova vita. Sono contenta”. A Pomeriggio 5 abbiamo inoltre scoperto che potrebbe entrare un nuovo concorrente al Grande Fratello 2019: un ex naufrago dell’Isola dei Famosi che arrivò lontano… molto lontano!