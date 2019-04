Pomeriggio 5, d’Urso bomba su Sarah Altobello: anche lei al Gf?

Sarah Altobello al Grande Fratello 2019? Ultimissime sulla sosia di Melania Trump ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi

Barbara d’Urso non ha mai nascosto la sua grande simpatia nei confronti di Sarah Altobello. Lei è l’ex naufraga barese arrivata alla finale dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi: aveva divertito tutti con la sua simpatia contagiosa e molti l’avevano data per trionfatrice. Non si è classificata prima, ma è stata comunque la vincitrice morale del reality show. Ora la vediamo spesso a Pomeriggio 5, dove la d’Urso la invita sempre come ospite: lo faceva in passato, prima ancora di essere una concorrente dell’Isola, quando era maggiormente conosciuta come la sosia di Melania Trump.

Pomeriggio 5: Barbara d’Urso fa una confessione su Sarah Altobello, la ragazza entusiasta!

Quest’oggi la conduttrice, durante la puntata di Pomeriggio 5, ha lanciato una bomba che farà presto tanto chiacchierare: “Io non sono gelosa dei miei opinionisti. Infatti quando mi hanno chiesto se avessi voluto vederti all’Isola dei Famosi, non ho detto assolutamente no. Io ti conosco, mi diverti e adesso ti butto anche nella Casa del Grande Fratello!”. Un sogno, per Sarah, che ha reagito con entusiasmo alle parole della d’Urso. Quest’ultima affronterà due argomenti importanti nella puntata del 29 aprile 2019: il rapporto speciale di Gianmarco e Ivana e la lettera della madre biologica di Serena Rutelli.

News Grande Fratello: cosa sta succedendo nella casa e Sarah sarà davvero una nuova concorrente?

Vedremo presto Sarah Altobello al Grande Fratello 2019? Magari nell’edizione successiva. O quella Vip, visto che è stata largamente conosciutala grazie all’Isola dei Famosi. Questa sera, nella Casa del Gf, avverranno altri litigi (delle antipatie potrebbero infiammare la puntata!), probabilmente anche dei chiarimenti e scopriremo delle novità sul rapporto di Francesca De Andrè e la sua famiglia, dopo le ultime parole spese sul nonno, un cantautore che non ha bisogno di presentazioni.