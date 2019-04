Gf Gianmarco e Ivana, lei si tira indietro: “Solo cosa fisica”

Gianmarco e Ivana, non è vero amore? Ultime novità dalla Casa del Grande Fratello 2019

Ivana e Gianmarco del Gf 16 si piacciono davvero. Peccato che lei sia fidanzata! Questo, giustamente, non le permette di vivere appieno quello che sta nascendo col fratello di Luca Onestini… una semplice amicizia? Per Ivana Icardi sì, anche se, ogni volta che parla del ragazzo, si imbarazza e non riesce a dare una definizione precisa del loro rapporto. Nel confessionale, Ivana ha dimostrato ancora una volta di nutrire dell’interesse nei confronti di Gianmarco; quest’ultimo, invece, si è preso una bella cotta! E non lo nasconde. Vorrebbe fare dei passi avanti con lei, ma solo se dovesse decidere di chiudere tutti i ponti col fidanzato. Cosa, questa, che adesso non sembra proprio praticabile.

News Gf 16, Ivana Icardi fa qualche passo indietro e ripensa al fidanzato

Ivana del Grande Fratello ha spiegato, senza troppi giri di parole, che Gianmarco Onestini è in grado di renderla felice: “Lui mi guarda sempre negli occhi e io gli ho detto che mi vergogno. Io quando sto con lui sto benissimo. Voglio avere più rapporto, però ovviamente…”. Dopo il grande imbarazzo avvenuto nella notte, Ivana ha voluto chiarire tutto: “Questa è solo una cosa fisica, non c’è nessun sentimento. Per quanto riguarda i miei sentimenti, io non ho assolutamente dubbi. Questa è una cosa di pelle”.

Gianmarco cotto di Ivana: come si evolverà il loro rapporto al Grande Fratello?

Gianmarco del Gf non è però della sua stessa opinione: crede infatti che il loro rapporto stia prendendo tutt’altra piega… Negli ultimi giorni, abbiamo ascoltato nuove confessioni di Francesca sul nonno Fabrizio De Andrè (il celeberrimo cantautore) e scopriremo tanto altro ancora non solo del passato dei concorrenti, ma anche delle quasi-coppie nate nella Casa del Grande Fratello.