Grande Fratello, Francesca De Andrè nonno: “Se ora ci fosse lui…”

Nonno Francesca De Andrè: le nuove confessioni della concorrente del Gf

Non è la prima volta che Francesca del Grande Fratello parli del nonno Fabrizio De Andrè in televisione. Nonostante il cantautore sia venuto a mancare nel 1999, la ragazza è convinta che a unirli ci sia un legame indissolubile: si rivede molto in alcuni suoi pezzi e nel suo modo di pensare. L’abbiamo vista sempre guerreggiare all’interno della Casa del Gf 16, ma ci sono stati anche dei momenti più dolci in cui è stata protagonista: quando parla del nonno, per esempio, o quando dà dei consigli alle sue amiche. All’interno del reality show di Canale 5, è stata in grado di creare dei solidi rapporti, ma ha anche litigato con alcuni concorrenti (in primis con Lemme). Se non fosse stato così, non sarebbe andata al televoto!

Francesca e Fabrizio De Andrè, le parole della ragazza

Durante l’ultima diretta del Grande Fratello, Francesca De Andrè ha avuto qualcosa da ridire sul padre; adesso, invece, vuole parlare solo del nonno e del suo immenso talento: “Nonostante siano passate diverse generazioni, mio nonno viene ancora ascoltato e capito. Un genio! Ci sono messaggi che possono durare in eterno. Sono dei messaggi universali”. Un legame indissolubile. È inoltre convinta che Fabrizio De Andrè sarebbe stato capace di sistemare la sua difficile situazione famigliare: “Mi rispecchio molto nel suo modo di pensare, di vivere e di immedesimarsi nelle cose. Non so cosa pagherei pur di parlare dieci minuti con lui. Se ora ci fosse lui, riuscirebbe a mettere tutto a posto”.

Anticipazioni Grande Fratello 2019

Questa sera, al Gf 16, non si parlerà solo di Francesca, ma anche di Erica: quest’ultima ha confessato proprio alla De Andrè di avere un rapporto difficile con i genitori. Non mancherà l’elemento “puro-gossip”: scopriremo qualcosa di più sulle coppie del Grande Fratello, soprattutto su quella formata da Gianmarco e Ivana, dopo che quest’ultima ha fatto delle confessioni importanti.