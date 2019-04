Gf Erica genitori, rapporto difficile e scoppia in lacrime: “Non ci riesco”

Grande Fratello diretta, Erica fa una confessione sulla famiglia

Erica Piamonte ha confessato di avere un rapporto problematico con i suoi genitori. Non si sente completamente accettata. È convinta che ogni cosa che faccia non venga vista di buon occhio da loro e questo la fa stare male: al Grande Fratello 2019, infatti, durante un lungo sfogo, non è riuscita a trattenere le lacrime. A supportarla Francesca De Andrè, che sa bene cosa significa avere un legame non proprio disteso con i genitori: è ormai noto quello che è successo tra lei e suo padre. Francesca le ha detto delle parole di conforto, ma sta solo a Erica del Gf fare un passo avanti… un passo importante! Dovrà dire ai genitori tutto quello che pensa davvero e che prova nei loro confronti un bene sconfinato.

Tatuaggi Erica Gf, il padre non li accetta

A Francesca, Erica ha confessato di non essere serena al cento per cento: “Io e loro abbiamo un rapporto bellissimo fino a che non si parla di me. Se si parla del più e del meno, si ride e si scherza. Ma io penso che sia una cosa superficiale”. Ha spiegato che a suo padre non vanno a genio quei tatuaggi che le ricoprono il corpo: “Il mio babbo pensa che ogni tatuaggio che faccio lo faccio per fargli male perché so che lui li odia”. Una giornata di confessioni sulla famiglia, questa: Gennaro Lillio ha invece raccontato un periodo difficile vissuto dal fratello gemello.

Erica piange al Grande Fratello: ultime dichiarazioni sui genitori

Al Grande Fratello, Erica Piamonte è poi scoppiata in lacrime quando ha spiegato di non riuscire nemmeno a dir loro ‘vi voglio bene’. Ecco cosa ha detto a Francesca De Andrè: “Io non riesco nemmeno a salutarli in telecamera. Perché? Non è una cosa normale. Ma io non ci riesco”. Prima o poi, Erica potrebbe ricevere una sorpresa da parte dei suoi genitori così come Serena Rutelli: ha un segreto sul suo passato di cui vi abbiamo già parlato!