Grande Fratello, Ambra torna a fare l’insegnante dopo rottura con Kikò

Gf news, cos’è successo dopo la rottura tra Kikò e Ambra? Lei ritorna alle origini

Sembrava proprio che Ambra Lombardo avesse deciso di seguire la carriera da presentatrice e modella dopo il fidanzamento con Kikò Nalli ma, ora che l’incanto si è spezzato, ha deciso di ritornare alle origini. Lasciando un po’ perplessi i suoi fan. Terminata la sua esperienza al Grande Fratello, aveva spiegato di aver lasciato il mondo della scuola per mettere anima e corpo nelle sue più grandi passioni e tra queste c’è sempre stata la moda. Oggi invece apprendiamo che in verità Ambra non ha mai abbandonato il suo ruolo da insegnante.

Ambra Lombardo non ha mai lasciato il suo lavoro da insegnante: la confessione a sorpresa

Attraverso le sue ultime Instagram stories, Ambra del Gf ha risposto alle diverse curiosità dei suoi follower; una ci ha colpito maggiormente: “Però che peccato aver abbandonato quel lavoro”; ecco cos’ha detto: “Non ho abbandonato”. Quindi era scontato che ritornasse a fare la professoressa, visto che non ha mai lasciato quel mondo? Inoltre la Lombardo ha spiegato che è insegnante di una scuola superiore.

Grande Fratello gossip, Ambra Lombardo parla di nostalgia e del suo futuro

Dopo lo sfogo di Kikò sulla rottura con Ambra, abbiamo saputo questa grande novità sulla vita dell’insegnante. Come ci sorprenderà ancora? Su Instagram ha anche pubblicato un feed con cui ha fatto ben intendere che un nuovo capitolo della sua vita è appena cominciato: “Ciao Bellezze! Ecco gli ultimi scatti settembrini! Qui in Sicilia sole tiepido e onde malinconiche. La spiaggia è vuota e silenziosa, un po’ come mi sento io… Settembre è un mese strano, assomiglia a un contenitore, dentro tanta nostalgia del passato e tanti progetti e speranze per il futuro. Carpe diem… Quam minimum credula postero!”.