Alvaro Morata e Alice Campello separati: lui ora vivrebbe in hotel!

Sono settimane ormai che si parla della separazione tra il calciatore Alvaro Morata e l’influencer Alice Campello. Su di loro si è davvero detto di tutto, a partire dai possibili motivi della rottura fino a indiscrezioni sui risvolti che ha avuto quest’ultima sulle loro vite. Poche ore fa è stato lanciato l’ultimo rumor sull’ormai ex coppia da Chi Magazine, secondo il quale lui sarebbe addirittura andato a vivere in albergo! Lo sportivo è stato difatti recentemente paparazzato proprio in un hotel di Milano. Scopriamo meglio i dettagli sulla questione.

Ancora un’altra coppia amatissima ha fatto crack. Dopo Chiara Ferragni e Fedez sembrerebbe essere arrivato il turno di Alice Campello ed Alvaro Morata. A dare la notizia della loro separazione è stato lo stesso attaccante del Milan tramite una storia pubblicata sui social. Da allora sui motivi della rottura si è davvero detto di tutto. Addirittura si è parlato di tradimenti da parte di Morata, smentiti prontamente dalla coppia. Allo stesso modo Fabrizio Corona aveva lanciato l’indiscrezione che tra loro si fosse inserita una terza persona, ovvero Andrea Iannone, fidanzato con la cantante Elodie Di Patrizi. Anche in questo caso è arrivata la smentita.

Sono poi circolate diverse notizie su come stiano vivendo entrambi la separazione. In particolare si è detto che sia Alice che Alvaro stanno attraversando un periodo difficile. Il settimanale Chi ha recentemente paparazzato Morata in un albergo di Milano e, secondo indiscrezioni, è lì che il calciatore starebbe vivendo attualmente. L’attaccante del Milan è stato immortalato nello specifico mentre si trovava nella hall dell’hotel, con le ciabatte ai piedi. Stando a quando si può leggere, lo sportivo aveva “lo sguardo cupo, l’atteggiamento sommesso e la faccia pensierosa”. Insieme a lui ci sarebbe il suo fisioterapista personale che lo sta aiutando a riprendersi dopo un infortunio muscolare. Chiaramente si tratta di un albergo a cinque stelle che, secondo quanto riportato, si troverebbe nella zona di San Siro. A Milano è volata da Madrid anche sua mamma Susanna per stargli accanto in questo momento così difficile.

Alice Campello ed Alvaro Morata si sono lasciati dopo otto anni di matrimonio. I due hanno quattro figli, l’ultima nata nel 2023.