After film, Hero e Josephine ringraziano: il grande gesto di Anna Todd

After film news: il gesto di Anna Todd per Hero e Josephine

La sintonia tra Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford è palpabile nel film di After. I due sono entrati nei panni di Hardin e Tessa con naturalezza e professionalità. Ma gran parte del merito va ad Anna Todd, autrice della storia nonché produttrice della pellicola. “L’alchimia non si può fingere. Tra noi è stato naturale, anche se prima delle riprese ci siamo concessi una settimana per conoscerci. Ci ha aiutati Anna Todd: la sera usciva con noi, è diventata un’amica vera”, ha confidato l’attrice australiana a Tu Style. La scrittrice texana è stata determinante per fare chiarezza su alcuni passaggi della trama, come svelato da Hero a Elle: “Non sono stato coinvolto nella fase di adattamento, ma ho avuto la fortuna di contare sulla presenza dell’autrice sul set. Scioglieva ogni mio dubbio e mi incoraggiava a provare, è una donna molto empatica”.

After film cast: le scene d’amore tra Hardin e Tessa

“Con Hero è scattato qualcosa fin dal primo momento in cui ci siamo incontrati. Sapevamo che sarebbe stato difficile costruire una relazione credibile. Abbiamo parlato molto, ci siamo raccontati, abbiamo imparato a fidarci l’uno dell’altra. Sul set siamo stati aiutati, le scene d’amore erano descritte dettagliatamente. Era come seguire una coreografia”, ha detto l’interprete di Tessa Young a Elle. “Le scene intime? Abbiamo provato per più di una settimana, io e Hero abbiamo avuto il tempo per entrare in sintonia. Quando siamo arrivati alle scene d’amore non c’era più imbarazzo e tutti hanno fatto il massimo per metterci a nostro agio”, ha aggiunto.

After film gossip: Hardin e Tessa insieme anche nella realtà?

Questa grande alchimia tra Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford ha spinto più di qualcuno a farsi delle domande sul vero rapporto tra i due attori. Hardin e Tessa stanno insieme anche nella realtà? “Ogni personaggio romantico fa nascere simili aspettative, quindi ok, sono pronta ai rumors…”, si è limitata a dire Josephine Langford a proposito di un’eventuale relazione con Hero Fiennes-Tiffin. Quest’ultimo, invece, ha preferito non commentare: di recente ha confessato di non aver mai avuto una fidanzata nella sua vita.