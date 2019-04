After film: Hero e Josephine raccontano il loro primo incontro

After film Hardin e Tessa: il primo incontro tra Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford

Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford interpretano due innamorati nel film di After ma in che rapporti sono nella vita reale? I due sono diventati amici grazie ai ruoli di Hardin e Tessa. E nelle recenti interviste hanno raccontato il loro primo incontro, avvenuto nell’estate 2018. “Ci siamo incontrati alla reception dell’hotel una settimana prima di iniziare le riprese”, ha ricordato Hero a Verissimo. “Prima dell’inizio delle riprese siamo andati a cena insieme. Il nostro rapporto è molto easy”, ha aggiunto Josephine a Silvia Toffanin. A Vanity Fair la sorella di Katherine Langford ha spiegato che la sintonia con Fiennes-Tiffin è stata determinate per poter girare le scene più piccanti. “Le scene intime? Abbiamo provato per più di una settimana, io e Hero abbiamo avuto il tempo per entrare in sintonia. Quando siamo arrivati alle scene d’amore non c’era più imbarazzo e tutti hanno fatto il massimo per metterci a nostro agio”, ha dichiarato l’australiana.

Josephine Langford parla della sintonia con Hero Fiennes-Tiffin

Josephine Langford ha poi parlato della complicità che subito è scattata sul set del film di After con Hero Fiennes-Tiffin, nipote del più famoso Ralph Fiennes. “Con Hero è scattato qualcosa fin dal primo momento in cui ci siamo incontrati. Sapevamo che sarebbe stato difficile costruire una relazione credibile. Abbiamo parlato molto, ci siamo raccontati, abbiamo imparato a fidarci l’uno dell’altra. Sul set siamo stati aiutati, le scene d’amore erano descritte dettagliatamente. Era come seguire una coreografia”, ha detto l’interprete di Tessa Young a Elle.

Le altre dichiarazioni di Josephine Langford sul film di After

“Ho capito che avrebbe funzionato durante le prove, alla fine di una scena importante che si conclude con un bacio. Quando abbiamo finito abbiamo sentito singhiozzare alle nostre spalle: era Anna Todd, commossa. È stato un segno decisivo. La chimica c’era e noi stavamo andando nella direzione giusta“, ha sottolineato Josephine Langford.