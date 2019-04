After film diverso dal libro: Hardin e Tessa parlano delle differenze

After: ci sono molte differenze tra il film e il libro

È inevitabile: quando un libro diventa un film la storia viene sempre stravolta. Delle differenze sono necessarie, visto che sono due format diversi e la pellicola ha sempre una durata minore rispetto a un’opera letteraria. Lo stesso è successo ad After, il popolare romanzo di After diventato un lungometraggio diretto da Jenny Gage e in uscita in Italia dall’11 aprile. “Ci sono molte differenze, come è giusto che sia: più che nei personaggi, in quello che accade a loro. Non sono stato coinvolto nella fase di adattamento, ma ho avuto la fortuna di contare sulla presenza dell’autrice nel set. Scioglieva ogni mio dubbio e mi incoraggiava a provare, è una donna molto empatica”, ha spiegato Hero Fiennes-Tiffin, l’interprete di Hardin Scott, a Elle.

Le dichiarazioni di Josephine Langford su After film

“Credo che i fan apprezzeranno i cambiamenti. Gli elementi chiave ci sono tutti, il cuore della storia resta e lo spirito dei personaggi è immutato. Ma qualche cambiamento era necessario per adattare After al pubblico del 2019. Abbiamo semplificato alcuni passaggi della relazione, modificato un punto chiave“, ha aggiunto Josephine Langford, l’attrice australiana che presta il volto alla protagonista Tessa Young.

Differenze libro-film: le parole della scrittrice

Anna Todd, autrice della saga letteraria e produttrice del film, ha invece scritto tempo fa sui social network: “Si, sarà diverso dal nostro libro, perché e cosi che funziona quando devi adattarlo a qualcosa. Ci sono diverse limitazioni: a volte le parole scritte sulle pagine non suonano allo stesso modo di quando vengono dette sullo schermo. Quindi sì, ci saranno cambiamenti, ma ho seguito tutto giorno dopo giorno. Ho scritto alcune scene, ho lavorato con gli attori in quelle scene, ho aiutato a scegliere il guardaroba e le acconciature, ho messo al posto giusto i tatuaggi e i libri sugli scaffali”.

La trama di After, tratto dal libro di Anna Todd

After racconta la storia di Tessa, studentessa e figlia modello, con all’attivo una relazione di lunga data con un fidanzato dolce e affidabile di nome Noah. Al primo anno di college, Tessa sembra avere un futuro già scritto, ma le coordinate del suo mondo così sicuro e protetto cambiano radicalmente quando incontra il misterioso Hardin Scott, un ragazzo arrogante e ribelle e allo stesso tempo magnetico, che le fa mettere in dubbio tutto ciò che pensava di sapere di se stessa e quello che vuole realmente dalla vita.

After film potrebbe avere un sequel al cinema

Di After sono usciti quattro libri (cinque nella versione italiana): per questo il film potrebbe avere un sequel. Anna Todd e produttori hanno già chiarito che un’altra pellicola verrà realizzata solo in base al successo della prima. Ma visti già i primi risultati – scrittrice e attori in questi giorni sono acclamati come vere e proprie star in ogni parte del mondo – sembra assai scontata una conferma….