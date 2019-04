After film con Hero Fiennes-Tiffin: 7 cose che non tutti sanno

After film con Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford: le curiosità

After è il film del momento. La storia di Hardin e Tessa, interpretata sul grande schermo da Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford, ha conquistato gli italiani. Pur essendo un film indipendente è riuscito a battere un blockbuster Disney come Dumbo. Un successo preannunciato, vista la grande popolarità che ha riscosso negli anni passati il romanzo scritto da Anna Todd. Dopo aver visto il film volete saperne di più? Siete alla ricerca di aneddoti e retroscena? Scopriteli su Gossipetv!

1. La malattia di Selma Blair

Selma Blair -l’attrice che interpreta Carol, la madre di Tessa nel film di After – è affetta da sclerosi multipla. Selma, diventata famosa a fine anni Novanta con Cruel Intentions, ha rivelato le sue condizioni di salute solo nell’ottobre 2018, dopo la fine delle riprese di After. Nonostante la malattia (che la costringe a muoversi con un bastone) la Blair ha recitato sul set con entusiasmo e determinazione. Un comportamento che è stato elogiato dai protagonisti Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford.

2. Il ruolo di Jace e la professoressa Soto

Swen Temmel (Jace) e la professoressa Soto (Meadow Williams) non sono solo dei semplici attori per After: i due sono anche i produttori esecutivi della pellicola. Di cosa si occupa il produttore esecutivo? Del budget di un film ma pure del cast di attori. In più Swen e Meadow sono fidanzati da tempo e possiedono la casa di produzione Diamond Film Productions.

3. Daniel Sharman doveva essere Hardin

All’inizio Hardin doveva essere interpretato da Daniel Sharman, attore inglese conosciuto per le serie tv Teen Wolf, The Originals, Fear The Walking Dead, I Medici. I continui ritardi del film e il passare del tempo hanno poi portato la produzione ad orientarsi su un attore più giovane. Daniel, classe 1986, sarebbe risultato troppo grande nei panni di Hardin. La scelta finale è ricaduta su Hero Fiennes-Tiffin, classe 1997, che ha conquistato Anna Todd con un solo provino.

4. Julia Goldani Telles doveva essere Tessa

Per il personaggio di Tessa Anna Todd si è ispirata all’attrice australiana Indiana Evans, star del film Laguna Blu-Il Risveglio. Data l’età della Evans, classe 1990, la scelta è ricaduta su una collega più giovane, Julia Goldani Telles, nata nel 1995. La Telles era già stata scelta insieme a Hero Fiennes-Tiffin quando qualche settimana prima dell’inizio delle riprese ha abbandonato il progetto. Ufficialmente per altri impegni di lavoro ma le malelingue sussurrano che Julia non fosse così tanto convinta dell’eventuale successo di After.

5. Josephine Langford voleva essere Molly

Josephine Langford si è proposta alla produzione di After per il ruolo di Molly. Ma dopo l’addio di Julia Goldani Telles Anna Todd e i produttori l’hanno subito scritturata per la parte della protagonista Tessa Young.

6. Il duplice ruolo di Pia Mia

Pia Mia, oltre a interpretare Tristan, ha curato pure la colonna sonora del film di After. La canzone Bitter Love è stata appositamente scritta per Hardin e Tessa.

7. Il cameo di Anna Todd

Nel film recita in un piccolo cameo Anna Todd, l’autrice della saga di After. La scrittrice texana è la ragazza che esce dalla casa editrice Vance quando Tessa entra per fare un colloquio con Christian Vance.