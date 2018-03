Emma e Sfera Ebbasta nuovi giudici a X Factor 2018?

Emma Marrone e Sfera Ebbasta nuovi giudici a X Factor 2018? Per ora si parla soltanto di trattative, ma sembra che il talent show di Sky stia “corteggiando” sia l’ex vincitrice di Amici 9 (edizione 2010 del programma di Canale5) sia il rapper italiano (il cui vero nome è Gionata Boschetti). A farlo sapere è Fanpage.it che lancia una indiscrezione dell’ultim’ora, secondo cui i due cantanti sarebbero in pole position “tra gli artisti contattati per un ruolo da giudice nella nuova edizione” della trasmissione di Sky, format internazionale che da dodici anni va in onda anche qui in Italia; com’è ormai noto, la notizia dell’approdo di X Factor a Sky risale al 2011, dopo che le primissime edizioni dello show targato FremantleMedia furono trasmesse da Rai2 negli anni 2008-2010.

Emma giudice a X Factor 2018? Il sogno è Maria De Filippi, regina di Amici

Se Emma fosse tra i nuovi giudici di X Factor 2018 insieme a Sfera Ebbasta, sarebbe interessante anche per due motivi. Il primo è che la cantante andrebbe a lavorare a Sky dopo che Maria De Filippi ha “rubacchiato” il “numero uno” di X Factor, Luca Tommassini, per la nuova direzione artistica del “suo” Amici 2018 – Serale su Canale5. Il secondo è che per Sky potrebbe essere anche un modo per avere la De Filippi in giuria “indirettamente”. E’ dei primi di marzo, infatti, la notizia secondo cui il produttore del talent, Gabriele Immirzi, ha confessato a Diva e Donna di volere la conduttrice Mediaset seduta tra i giudici del programma, dicendo di lei che: “E’ un grande sogno per X Factor 2018“, “un genio della TV” e “la nostra Oprah Winfrey“.

X Factor 2018: giudici già confermati Fedez e Mara Maionchi

Intanto che si decida il da farsi, le ultime news ufficiali su X Factor 2018 danno come giudici certi della nuova edizione sia il rapper Fedez sia Mara Maionchi. Fedez siederà in giuria per la quinta edizione consecutiva, dopo che il suo debutto in tale ruolo risale al 2014. Mara Maionchi, invece, ritornerà a giudicare i vari talenti per il secondo anno consecutivo, dopo che già in passato in RAI ha preso parte alle prime giurie del popolare talent show (dal canto suo Levante ha già fatto sapere ufficialmente che quest’anno non ci sarà).