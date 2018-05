Veronica Maya imprenditrice: ha aperto una società di eventi a Napoli

Veronica Maya ha una società di eventi a Napoli insieme a due amiche

Non solo lavoro in tv per la bella Veronica Maya. La conduttrice Rai sta per tornare sul piccolo schermo con Quelle brave ragazze ma per tutto l’inverno non è stata di certo con le mani in mano. Veronica, oltre a gestire i tre figli avuti dal marito Marco, ha aperto una società di eventi a Napoli, la città dove vive da tempo. A farlo sapere è stata la stessa Maya in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. La presentatrice ha deciso di aprire una società con due amiche che stima molto e con le quali spera di avere fortuna in questo campo. “È stato un inverno intensissimo, in cui mi sono divisa tra i miei tre figli, l’apertura del nuovo studio di mio marito e l’impegno con la società di eventi che ho aperto a Napoli. L’ho creata con due amiche, una architetto e l’altra storica dell’arte: credo molto nell’unione di sinergie femminili”, ha detto Veronica alla rivista diretta da Riccardo Signoretti.

Veronica Maya non è interessata ai reality show televisivi

Proprio perché sempre impegnata tra lavoro e famiglia, Veronica Maya non è interessata a partecipare ai reality show, che tanto sono tornati di moda nella tv italiana. “Me li hanno proposti tutti, dall’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip. Ma non farò mai un programma del genere perché ho un senso della dignità troppo alto! Ho rinunciato a cachet importanti perché so di poter guadagnare gli stessi soldi con un altro lavoro, senza stare lontana dai miei figli. Se non ho la tv ho altre cose da fare”, ha puntualizzato la Maya.

Veronica Maya felice della famiglia che ha costruito con Marco

Al di là del lavoro, la priorità di Veronica Maya resta la famiglia. La showgirl sta crescendo con amore e attenzione i tre figli Riccardo (6 anni), Tancredi (4 anni) e Katia (2 anni). “Sono coerente e dico tanti no. In più stimolo la loro fantasia e li tengo lontani da telefonini e videogiochi. Con tre figli è importante il rispetto delle regole che devono essere uguali per tutti”, ha assicurato la Maya.