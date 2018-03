Uomini e Donne: come sta Valentina Dallari? Le ultime news sull’ex tronista che sta combattendo contro l’anoressia

Valentina Dallari continua a combattere la sua battaglia contro l’anoressia. Ma l’ex tronista di Uomini e Donne sta decisamente meglio: non a caso è tornata a postare con più frequenza su Instagram. Foto e storie, la giovane bolognese è pronta a riprendere in mano le redini della sua vita social. A quanto pare, però, è ancora ricoverata in clinica. A provarlo la foto dei fiori che Valentina ha ricevuto dal padre, che ha fatto visita alla figlia nella struttura nella quale è ricoverata da qualche mese. Un dolce gesto che ha emozionato la Dallari, che sta facendo il possibile per riuscire a guarire. Accanto a lei i genitori, gli amici, il fidanzato Alessandro e i tanti fan: Valentina è circondata d’amore.

Valentina Dallari è entrata in un centro ospedaliero lo scorso gennaio, quando ha rivelato ai suoi numerosi follower di soffrire di disturbi alimentari. “Sì, soffro di disturbi alimentari. Sto cercando di risolverli attraverso una cura che la mia famiglia e il mio fidanzato hanno fortemente sostenuto. Mi additano come anoressica di mer.. ma le persone che soffrono di questo disturbo hanno un disagio personale e profondo” ha rivelato la modella e deejay poco prima di essere ricoverata.

Valentina Dallari: il sostegno dei personaggi di Uomini e Donne

Da qualche mese, dunque, Valentina ha abbandonato la sua quotidianità e il suo lavoro per concentrarsi su stessa e riuscire a superare i suoi problemi di salute. Attorno a lei si è stretto il mondo di Uomini e Donne: sono arrivati gli omaggi della redazione di Maria De Filippi, ma anche quelli degli ex corteggiatori Mariano Catanzaro e Andrea Melchiorre e della coppia formata da Fabio e Nicole.