Uomini e Donne, Sara ha scelto Lorenzo? Polemica dopo un messaggio di Valeria Bigella di Temptation Island

C’è grande attesa per la scelta di Sara Affi Fella a Uomini e Donne. Chi la spunterà tra Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni? Nelle ultime ore è scoppiato sui social network un vero e proprio putiferio dopo un messaggio pubblicato da Valeria Bigella, l’ex protagonista di Temptation Island nonché amica della tronista campana. Valeria ha fatto un grosso in bocca al lupo a Sara per la sua scelta – che non è stata ancora registrata – ma ha usato dei termini che sono apparsi più che sospetti agli appassionati telespettatori.

“Il mio più grande consiglio è sempre stato quello di viverti i tuoi 20 anni con spensieratezza… per essere razionali c’è sempre tempo!” ha scritto Valeria in una storia di Instagram. In molti hanno collegato la parola “razionalità” a Luigi, da sempre il corteggiatore più fedele e tranquillo. Sara ha dunque scelto Lorenzo, che è sempre stato più irruento tanto da vivere con lui un percorso tormentato e altalenante? A chiarire la faccenda ci ha pensato la stessa Bigella in alcuni commenti lasciati sulla pagina Instagram Le bimbe di Sara Affi Fella.

Valeria Bigella fa chiarezza sulla scelta di Sara a Uomini e Donne

“Non è un consiglio riguardante questa situazione, ma in generale, nella vita. Non mi permetterei mai: non conosco né l’uno né l’altro. È un consiglio che le ho sempre dato, dai tempi di Temptation… la scelta non c’entra“, ha assicurato Valeria. “Non sono dalla parte né dell’uno né dell’altro”, ha aggiunto la Bigella. Sarà davvero così? Non resta che attendere i prossimi giorni… la scelta di Sara dovrebbe registrarsi il prossimo lunedì e, come quella di Nilufar, avverrà alla presenza del pubblico.