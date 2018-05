Uomini e Donne oggi: Sara piange, l’annuncio a Luigi e Lorenzo

Oggi Uomini e Donne: Sara Affi Fella pronta a scegliere tra Luigi e Lorenzo

Il Trono Classico torna a regalare grandissime sorprese ed emozioni. Dopo la scelta di Nilufar, si sta avvicinando il turno di Sara e Mariano. La giovanissima Affi Fella continua a portare in esterna entrambi i corteggiatori, Luigi e Lorenzo. Con tutti e due ha instaurato un bellissimo rapporto, tant’è che ha dichiarato più e più volte di essere davvero molto combattuta e confusa. In ogni caso, pare sia arrivato il suo momento. Durante la nuova puntata vanno in onda le ultime esterne con Mastorianni e Riccardi. Con il primo va tutto molto bene. Lui le fa vedere un album con le foto delle loro esterne più belle e poi si lasciano andare ad abbracci e baci. La tronista rivela anche di volerlo nella sua vita anche nel caso in cui non sia la sua scelta.

Dopo l’ultima registrazione, Lorenzo è andato in camerino da Sara a chiedere scusa per le parole che le ha detto. Lui l’ha perdonato e l’ha portato nuovamente in esterna. Lui la invita a Milano e li le fa conoscere sua nonna. La signora prendere in giro suo nipote e accoglie nel migliore dei modi la tronista. Successivamente, la familiare del corteggiatore chiede alla Affi Fella se si sia innamorata del suo amato. Successivamente, il giovane porta in camera la ragazza e le fa vedere cosa le ha comprato nel caso in cui decidesse di fidanzarsi con lui. Tornati in studio Maria manda in onda un filmato in cui la bella napoletana annuncia di essere pronta ad andare in villa per poi scegliere definitivamente.

Uomini e Donne: Mariano viene attaccato da tutti

Dopo l’ultima puntata, Valentina ha deciso di non andare in esterna con Mariano. Il tronista è molto turbato e dice addirittura di no voler fare la prossima puntata. In ogni caso, torna in studio e va in onda l’esterna con Eleonora. Subito dopo ci sono alcune polemiche in studio e tutti finiscono per attaccare ed accusare Catanzaro.