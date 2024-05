UeD: Gemma resuscita (di nuovo) da guerriera: asfalta e pietrifica

La puntata di Uomini e Donne in onda il 7 maggio 2024 inizia con Maria De Filippi che spiega il motivo dell’assenza di Ida Platano oggi in studio. Inizialmente la conduttrice manda in onda una clip che ritrae la tronista, che dopo la precedente registrazione ha cercato un confronto con Mario Cusitore. Tra loro non c’è stato alcun chiarimento. Il giorno della registrazione che sta andando in onda con la puntata di oggi, Ida si è presentata negli studi Mediaset, ma ha deciso di non entrare e di non vedere i suoi corteggiatori. Con un video messaggio, la Platano si è detta delusa sia da Mario che da Pierpaolo.

Quest’ultimo oggi decide di recarsi da lei, che si trova in camerino da sola. Ida, però, non vuole vedere nessuno. Intanto, Tina Cipollari si scaglia contro Mario, con Gianni Sperti che ormai la sostiene in questo. Entrambi gli opinionisti credono che Cusitore non voglia dire la verità. Lui, invece, accusa Tina di essere “presuntuosa e arrogante”. Non solo, ritiene di essere dalla parte della ragione, ancora una volta, e si nota anche durante la clip che lo ritrae insieme a Ida dopo la passata registrazione.

A scaldarsi è soprattutto Gemma Galgani oggi a Uomini e Donne. La dama torinese, dopo essere tornata brevemente in scena qualche settimana fa, esce dal buio per prendere le difese di Ida. Lo storico volto del Trono Over dà una lezione a Mario e Pierpaolo, lasciandoli pietrificati:

“Ma voi ci pensate come è stata lei dopo? Ma tu Mario come ti senti? Io tremo, conoscendo Ida e la sua sensibilità. Ma voi ci pensate a come sta questa creatura? Entrambi siete responsabili di come sta. Io non solo veramente, non riesco a capire come possiate essere arrivati a tanto. No, non è il mio pensiero, sono i fatti e le vostre parole. Pierpaolo io ho sempre pensato bene su di te, ma datti una regolata pure tu”

Dopo tanto tempo, il pubblico riascolta la voce di Gemma per questo sfogo, durante il quale appare davvero furiosa. I due corteggiatori neppure replicano. Pierpaolo tenta di spiegarsi, ma la lezione della Galgani è abbastanza forte al punto che per entrambi è difficile parlare. Nel frattempo, Gianni stronca ancora Mario: “Non ti puoi permettere di trattare una donna così”.

Alla fine Maria De Filippi decide di chiudere il blocco, consigliando a entrambi di lasciare lo studio visto che Ida non ha intenzione di raggiungerli. Le anticipazioni dell’ultima registrazione di questa edizione segnalano che Mario tenta di riconquistare la Platano, che però resta ferma nella sua posizione.

La puntata va avanti con nuove tensioni, che vedono protagonista Mario Verona. Il cavaliere sta conoscendo Milena e Ilenia. Entrambe sono perplesse per l’atteggiamento tenuto dal ragazzo, visto che non riuscirebbe a dare certezze. “La conoscenza dovrebbe essere una cosa leggera”, dichiara Mario.

Maria De Filippi interviene facendo notare al giovane cavaliere che, in realtà, questa situazione va avanti da tempo. Infatti, Milena sottolinea che dopo varie uscite la conoscenza dovrebbe diventare più importante. Intanto, Ilenia anticipa di essere pronta a conoscere altri cavalieri, visto il suo comportamento. Alla fine Milena oggi decide di far entrare un ragazzo che vorrebbe conoscerla e accetta di avviare questa conoscenza.