Uomini e Donne oggi: Sara piange per colpa di Lorenzo

Oggi Uomini e Donne: Sara il lacrime, l’attacco a Lorenzo Riccardi

La nuova puntata di Uomini e Donne è dedicata al Trono Classico. Dopo aver parlato di Mariano e Nilufar, è arrivato il momento di Sara. La bellissima tronista si è vista sia con Lorenzo che con Luigi. In ogni caso, con il primo le cose non sono andate affatto bene. La ragazza ha deciso di non portarlo in esterna e di accettare di vederlo solo nel caso in cui fosse stato lui a chiederle di raggiungerla. Riccardi chiede alla redazione di poter incontrare la Affi Fella e così gli viene concesso di raggiungerla in albergo. I due si confrontano sull’ultima puntata e alla fine si abbracciano. In ogni caso, l’atmosfera è tutto fuorché pacifica. Lui va via, ma poi torna indietro e prova a baciarla, ricevendo però un grande rifiuto.

Tornati in studio, Sara rivela di non riuscire a capire perché Lorenzo si comporti in un determinato modo. Lui dichiara di essere così sia davanti le telecamere che dietro. Riccardi dice anche che per lui la dignità è sempre al primo posto, anche prima dell’amore. Per far capire meglio la sua posizione, il corteggiatore prende l’esempio del perdono che la Affi Fella ha concesso al suo ex Nicola Panico a Temptation Island. Di fronte a una simile dichiarazione, la tronista finisce in lacrime e lascia lo studio. La bella napoletana non crede che Riccardi si possa permettere di parlarle in questo modo. Va poi in onda la bellissima e tenera esterna con Luigi Mastroianni.

Uomini e Donne: la romantica esterna tra Sara e Luigi

Sara Affi Fella arriva in studio e vede un video in cui il fratello di Luigi le scrive una lettera. Successivamente, Mastrorianni e il suo amato scendono le scale e abbracciano la ragazza. Una volta rimasti da soli, i due si baciano appassionatamente e si lasciano andare a varie tenerezze. La giovane di Uomini e Donne rivela anche di essere vicina alla scelta, anche se le manca ancora qualcosa da capire più a fondo.