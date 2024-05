Francesca Del Taglia: intervista assurda! Accuse (gravi) a Eugenio

Francesca Del Taglia è stata oggi ospite di Casa SDL, che nonostante a staff ridottissimo continua a sfornare le interviste ai protagonisti del mondo del gossip. La bionda toscana ha fatto rivelazioni scottanti sul suo rapporto con l’ex compagno Eugenio Colombo e sulla sua nuova relazione, ma gatta ci cova secondo i fan. Vediamo cosa è successo.

L’intervista della ex corteggiatrice di Uomini & Donne è surreale sin dal primo momento: lei si presenta scomposta e svogliata e per tutto il tempo del collegamento con i conduttori pare annoiata sia dalle domande che dal dover rispondere. Lo notano subito nei commenti in cui chiedono che ci sia andata a fare se non aveva voglia. Insomma, le premesse di questa intervista erano già non delle migliori, ci si aggiunge poi la presenza di Amedeo Venza, esperto di gossip ma soprattutto amico di lunghissima data di Francesca, per oggi conduttore d’eccezione.

Facile così! Tuonano nei commenti: se a intervistarti è uno dei tuoi migliori amici non vale!

Ci si chiede infatti se le domande non fossero concordate.

Intervista surreale: Francesca non ha voglia di parlare della nuova storia, Eugenio è un chiodo fisso

A provare a salvare capra e cavoli è Giulia Proveddi che domanda a Francesca come sta ora che sembra abbia finalmente ritrovato l’amore e come proceda il rapporto con Eugenio Colombo, padre dei suoi figli, con cui c’è stato un tira e molla infinito.

I due infatti avevano chiuso la loro relazione ufficialmente nel 2022, nonostante il matrimonio avvenuto nel 2014 da cui sono nati due bimbi, ma come dice il grande Venditti, certi amori fanno giri immensi e poi ritornano: infatti i due erano stati avvistati mentre si scambiavano baci roventi.

Come ha commentato Francesca il suo attuale rapporto con Eugenio?

Saremo sempre mamma e babbo di Brando e Zeno, viviamo vicini ma facciamo di tutto per non vederci. A volte ci incrociamo all’uscita di scuola dei bambini ma facciamo di tutto pur di non vederci. Io ci ho sperato davvero tanto che potessimo ritornare insieme, anche durante la settimana di Sanremo quando avevamo ricominciato a frequentarci io credevo potesse durare, ma ha fatto delle cose troppo gravi che non ho potuto perdonare.

Per quanto riguarda il suo nuovo compagno, non sembra volerne parlare molto. A parte dire che è un uomo fantastico non si sbilancia, anzi, dice che nonostante le cose vadano a gonfie vele è comunque una relazione molto difficile visto che vivono lontani e non possono vedersi spesso (Marco Cusmati infatti vive in Emilia Romagna).

Una cosa però è certa: Francesca non riesce ad andare avanti dalla fine con Eugenio e torna continuamente a parlare di fatti gravissimi che però non vuole rivelare.

L’ombra di Greta Rossetti: è lei la causa della fine tra Eugenio e Francesca?

Giulia Provvedi prova a indagare sulle ragioni della fine della storia tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, ma lei non risponde mai con parole chiare, anzi, sembra voler gettare il sasso e nascondere la mano. Si parla di fatti gravissimi, di cose tremende che Eugenio le ha fatto che l’ha portata anche ad allontanarsi da altre persone che riteneva amiche.

Senza dubbio il nodo della questione è un tradimento, forse tenutole nascosto da altri amici in comune. Persino il suo nuovo compagno Marco è ex di una amica che tanto amica non era, dice Francesca.

Continua a parlare di terze persone, la Del Taglia. Ora, noi possiamo solo ipotizzare chi sia la donna con cui Eugenio ha tradito Francesca, magari durante uno dei tanti riavvicinamenti.

Di ex famose Eugenio Colombo ne ha collezionate tante ma l’ultima è Greta Rossetti, l’ex gieffina, che lui era andato persino a corteggiare nella casa.

Che sia lei la famosa terza persona che si è messa suo malgrado in mezzo alla loro storia?

Francesca non è sicura.

In conclusione dell’intervista, Francesca rivela che nonostante questo male lei ancora ci tiene a Eugenio e che si preoccupa per lui perché lo vede un po’ perso.