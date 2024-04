Francesca Del Taglia ufficializza: ecco chi è la nuova fiamma

L’ex corteggiatrice era stata beccata in compagnia di un uomo misterioso qualche giorno fa e si sospettava che fosse la sua nuova fiamma. Oggi è arrivata la conferma.

Nel profilo Instagram di Marco Cusmati è apparsa una tenera foto della neo coppia, i due hanno quindi confermato l’indiscrezione. La Del Taglia si è rifatta una vita ed ha scelto un ingegnere di Riccione che ha già due figli. Proprio in Emilia Romagna era stata vista qualche giorno fa, come detto da Deianira Marzano, in compagnia dell’uomo. I due avevano cercato però di mantenere massimo riserbo seppur l’ex corteggiatrice era stata beccata con i figli di lui. Ciò è apparsa subito come una conferma.

Poi ieri mattina, per il pranzo di Pasqua, Francesca è stata in famiglia con i figli, ma più tardi, dopo averli lasciati da Eugenio Colombo, pare che abbia raggiunto Marco. Lui ha postato la loro prima foto insieme che non lascia alcun dubbio.

La nuova fiamma e il ritorno (impossibile) con Eugenio

Nonostante a gennaio la Del Taglia si fosse sfogata sui social perché stanca di non avere un uomo che la potesse sorreggere e con il quale far vedere le sue debolezze, ora pare che lo abbia trovato. Di questa nuova love story si conosce veramente poco. Ma si è iniziata a diffondere la voce qualche giorno fa quando, a Riccione, lei è stata vista entrare in stazione con un bambino, che non era suo figlio. Fuori un misterioso uomo ad aspettarla. Nonostante lui sia molto riservato è già conosciuto per essere l’ex di Evelina Muscerscaia.

Pochi mesi fa era circolata anche la voce che Francesca ed Eugenio fossero stati beccati insieme a baciarsi in discoteca. Ma questa tesi è stata smentita da entrambi. Ad oggi sono riusciti a costruire un rapporto sano per il bene dei figli, ma escludono totalmente la possibilità di tornare insieme. Ci sono delle incompatibilità non risolvibili. Dunque ora entrambi sono pronti a rifarsi una vita, come ci hanno già provato in questi anni. Magari Marco per Francesca è quello giusto.