Francesca Del Taglia beccata con un uomo: ecco di chi si tratta

Dopo la rottura definitiva con Eugenio Colombo, pare che Francesca Del Taglia abbia ritrovato l’amore. È stata vista in compagnia di un uomo misterioso. A lanciare l’indiscrezione Deianira Marzano che ha pubblicato alcune segnalazioni ricevute.

L’ex corteggiatrice di Uomini e donne è stata vista con un bambino, che non è suo figlio, mentre quest’uomo l’aspettava fuori dalla stazione di Riccione. Dopo una serie di ricerche si è capito chi fosse.

L’uomo si chiama Marco Cusmati ed è un ingegnere, ha avuto anche una relazione con Evelina Muscerscaia, un’influencer. Sembra che Francesca fosse a Riccione con lui e i suoi figli. Sono comparsi anche alcuni commenti sul suo profilo Instagram che confermerebbero le indiscrezioni.

Se così fosse, dopo le continue voci di un possibile ritorno con Eugenio, Francesca sembra aver voltato pagina ed essere pronta ad una storia con un uomo meno popolare.

Il presunto riavvicinamento e lo sfogo di lei a gennaio

A gennaio scorso Francesca aveva pubblicato un post dove si sfogava, confermando di essere single. Infatti aveva scritto di “avere bisogno di un uomo che la proteggesse” e di voler “mettere da parte l’armatura“. Aveva ammesso di essere stanca di doversi prendere tutte le responsabilità e mostrare sempre di essere forte. Quindi di avere bisogno di un uomo “che la sorreggesse“.

A inizio gennaio erano uscite delle indiscrezioni secondo cui lei ed Eugenio erano stati visti insieme mentre si baciavano. Nonostante questo rumor è stato smentito da entrambi, molti fan, forse perché ancora ci sperano, avevano creduto nel ritorno di fiamma.

Dopo la separazione, che in un primo momento è stata abbastanza tortuosa, la coppia ha deciso di ritrovare la serenità. Ma ciò non ha portato ad un ritorno vero e proprio, bensì ad una stabilità di cui i figli in primis avevano bisogno. Tanto che, Colombo aveva anche dichiarato di voler riprovare a riconquistare Greta Rossetti, sua ex con la quale ha mantenuto i rapporti, ma che ormai è impegnata con Sergio D’Ottavi.

Dunque, dato che il matrimonio non ha possibilità di essere ricucito, Francesca è pronta a viversi questa nuova storia su cui, per ora, sta mantenendo molta discrezione.