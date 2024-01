UeD, Francesca Del Taglia si sfoga. È una frecciatina all’ex?

Francesca Del Taglia si è sfogata sui social. Ha espresso il bisogno di avere un uomo che la protegga e molti ipotizzano che sia successo qualcosa con l’ex, Eugenio Colombo.

Su Instagram, l’ex corteggiatrice smentisce con un post il ritorno di fiamma con il padre dei suoi figli e sottolinea come ogni uomo si dimostri “inadatto a proteggerla“.

“Riflettevo…in un mondo dove ormai se sei una donna devi per forza essere forte…indipendente…autosufficiente…sono così sbagliata se ancora sento il bisogno e sogno di avere al mio fianco un uomo che si prende cura di me…che mi faccia sentire protetta e forse un po’ bambina? Un uomo con cui potrei togliermi quella cavolo di armatura e finalmente essere me stessa? Io ci spero ancora“.

L’influencer ha spiazzato i fan. Da qualche settimana si mormorava di un possibile ritorno di fiamma con Eugenio, ma questo post conferma come anche l’ex sia inadatto a lei e alle su esigenze, nonostante molti, nei commenti, abbiano espresso il desiderio di rivederli insieme. Altri, invece, hanno dato il proprio sostegno a Francesca, convinti del fatto che anche per lei arriverà l’amore.

Il presunto bacio in discoteca e il rapporto con Greta Rossetti

Lo scorso 3 gennaio, i fan sono tornati a sperare in un ritorno di fiamma, infatti, è stato diffuso un video dove Colombo baciava una donna che sembrava proprio Francesca. Successivamente è stato lui stesso a smentire.

Per l’ennesima volta, Eugenio ha sottolineato come tra di loro ad oggi c’è un bel rapporto di complicità ma finalizzato a tenere la famiglia unita. Esclude quindi la possibilità che possano tornare insieme. Piuttosto, lui sembra pronto a riconquistare un’altra ex: Greta Rossetti. I due hanno avuto una storia poco tempo fa e mantengono un bellissimo ricordo l’uno dell’altra.

Da quando la ragazza è diventata una concorrente del Grande Fratello, Eugenio l’ha sempre difesa e ha dichiarato anche che potrebbe “entrare in Casa per riprendersela“. Infatti, lui stesso ha raccontato che la storia tra di loro è finita perché lui ancora non si era ripreso totalmente dalla separazione da Francesca, mentre lei era troppo piccola. Nonostante ciò, sono rimasti in ottimi rapporti e non esclude che ora qualcosa possa essere cambiato. Anche perché, mentre in un primo momento difendeva la storia tra la Rossetti e Mirko Brunetti, oggi ritiene che i due “non sono fatti l’uno per l’altra“.