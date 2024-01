Eugenio Colombo: “Io e Greta? Entrerò al GF per riprendermela”

Eugenio Colombo è tornato a parlare di Greta Rossetti. Negli ultimi tempi, si è mormorato di un ritorno di fiamma tra l’ex tronista e la madre dei suoi due figli, Francesca Del Taglia. Tuttavia, tali voci sono state prontamente smentite dallo stesso Eugenio. Ospite di Turchese Baracchi al programma radiofonico Turchesando, il deejay ha spiegato che, il deejay ha chiarito che, nonostante lui e la sua ex condividano un ottimo rapporto per il benessere dei loro due bambini, la possibilità di un riavvicinamento è esclusa. In realtà, Colombo sarebbe interessato ad un’altra donna. Di chi si tratta? Di Greta Rossetti, attuale concorrente del Grande Fratello.

Com’è noto, lo scorso anno i due avevano avuto un breve flirt, al termine del quale avevano deciso di rimanere amici. Dopo la fine di Temptation Island, infatti, i due erano stati beccati più volte insieme, alimentando presunte voci di tradimento verso Mirko Brunetti, all’epoca impegnato con la Rossetti. Tuttavia, entrambi hanno sempre ribadito di essere legati da una profonda amicizia, negando qualsiasi speculazione nei loro confronti. Tuttavia, negli ultimi mesi, le cose sembrerebbero essere cambiate. Sempre ai microfoni di Turchesando, l’ex volto di Uomini e Donne ha spiegato meglio la natura della sua relazione con Greta, confessando di non averla totalmente dimenticata.

“Con Greta è stato un colpo di fulmine, c’è stata fin da subito chimica. Ci sentivamo tutti i giorni”, ha dichiarato Colombo. La frequentazione, però, è giunta presto al termine poiché Eugenio non si sentiva ancora pronto per una relazione. Ai tempi, era da poco terminata la sua relazione decennale con l’ex compagna Francesca Del Taglia e, per questo, per lui era difficile lasciarsi andare completamente. Greta capì senza problemi la situazione di Eugenio e decisero di rimanere in contatto. I due hanno mantenuto un rapporto molto stretto, tanto da sentirsi fino all’ultimo giorno prima dell’entrata dell’ex tentatrice nella Casa del Grande Fratello.

A quanto pare, l’ex tronista avrebbero sostenuto per diverso tempo la relazione tra Greta e Mirko, ma adesso ha capito che, in realtà, l’influencer avrebbe bisogno di un altro tipo di uomo. E, a quanto pare, quell’uomo potrebbe essere proprio lui. Stando alle sue parole, quello che li lega è qualcosa di più di una semplice amicizia: “È un’amicizia ma va anche oltre, nel senso io e Greta ci capiamo con uno sguardo, io so quando Greta sta bene, lo sento dalla voce quando la sento al telefono, anche prima che entrasse ci siamo sempre sentiti. Ci siamo supportati. Difendevo la sua storia con Mirko perché li vedevo affiatati. Poi ho capito che sono troppo diversi”.

Anche Greta Rossetti ha recentemente parlato di Eugenio ai suoi coinquilini, ammettendo di sentire la sua mancanza. Sentendo queste parole, Colombo non ha esitato dal candidarsi per andarla a prendere direttamente nella Casa più spiata d’Italia. “Allora vado a riprenderla, parto subito. Mi manca lei e mi manca tutto quello che eravamo. Se me la trovassi di fronte, l’abbraccerei fortissimo poi quello che succede…Adesso sono pronto”, ha detto. Insomma, a distanza di tempo, l’ex tronista vorrebbe riprendere le cose con Greta esattamente da dove le avevano lasciate. Alfonso Signorini accoglierà la sua richiesta? Chissà…