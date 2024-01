UeD, Eugenio Colombo: “Bacio con Del Taglia? Ecco la verità”

La storia d’amore tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia nacque negli studi di Uomini e Donne, il noto dating show di Canale 5. Storia che durò per nove anni fin quando, sul finire del 2022, arrivò l’annuncio della rottura che, come si ricorderà, non fu proprio delle più tranquille. Entrambi, dopo la fine della love story, erano andati avanti. Francesca si era fidanzata con Federico Fiorentino, con la relazione che si è chiusa poco tempo fa, mentre ad Eugenio Colombo erano stati attribuiti diversi flirt, come quello con Greta Rossetti.

Colombo-Del Taglia: la verità sul bacio in discoteca

A più riprese, però, si è vociferato un possibile ritorno di fiamma tra Eugenio e Francesca. Solo poche settimane fa, ad esempio, una segnalazione, con tanto di foto allegata, aveva parlato di un presunto bacio tra i due ex Uomini e Donne. Fotografia che, ad ogni modo, non aveva lasciato intravedere in modo chiaro se la ragazza assieme a Colombo fosse effettivamente Francesca Del Taglia. Ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, in onda su Radio Cusano Campus, Eugenio ha fatto chiarezza sulla questione, negando quel presunto bacio in discoteca:

“Quella sera Francesca era venuta nel locale dove suonavo io per salutarmi. Non c’è stato nessun bacio infuocato, era la ripresa di un video“.

Sul possibile riavvicinamento con Francesca Del Taglia, Eugenio è stato chiaro, smentendolo in modo categorico: “Tutti sperano in un riavvicinamento ma non c’è. Abbiamo le nostre vite, ci siamo dati tantissimo, abbiamo due bimbi bellissimi che stanno bene e a cui vogliamo un bene dell’anima. Tutto quello che potevamo darci ce lo siamo dati. Quando arrivi a capire questo rimane un gran bene. So che sarà una donna importantissima nella mia vita, è normale che ci vediamo e sentiamo, abbiamo due bambini“.

Dopo un ringraziamento ai fan, che lo hanno supportato nel momento in cui si lasciò con Francesca, Eugenio ha continuato: “Ora non so cosa avverrà in futuro, ma ad oggi non c’è nessun riavvicinamento. Stiamo bene così, abbiamo ritrovato la nostra serenità. Ci veniamo incontro e ci aiutiamo. È normale che quando una storia finisce dopo tanti anni non è facile andare d’accordo. Però quando ti esamini e sai che hai dato tutto e che le cose dovevano andare così capisci che è inutile farsi la guerra“. Eugenio ha chiuso il discorso spiegando come, sebbene lui e Francesca non siano più una coppia, rimarranno una famiglia per il bene dei figli.

Eugenio Colombo-Francesca Del Taglia: i rumor precedenti

Solo pochi giorni prima di quella foto che aveva riacceso il gossip tra i due, Eugenio Colombo era stato categorico sul possibile riavvicinamento a Del Taglia, smentendolo e spiegando come entrambi avessero la propria vita. Lo scorso novembre, ad esempio, un’ulteriore segnalazione anonima aveva riferito come Eugenio stesse pensando di tornare con Francesca per il bene dei figli. Un rumor, questo, che non ha trovato conferma. Stando alle parole di Eugenio nell’intervista sopra citata, appare difficile che il tanto chiacchierato riavvicinamento con Del Taglia possa effettivamente concretizzarsi.